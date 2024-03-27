Врач молодёжной сборной России спас человека в аэропорту Сан-Паулу

Врач молодёжной сборной России Иван Агапов спас человека в аэропорту Сан-Паулу.

После матча в Уругвае нам предстоял тяжелый перелет с двумя пересадками. То, о чем написали в СМИ , произошло в Сан-Паулу, когда мы проходили повторный досмотр. Ко мне подбежал пресс-атташе Никита Павлов и сказал, что за соседней стойкой досмотра женщине стало плохо. Я бросил вещи и побежал к ней.

У девушки действительно был приступ, но он уже заканчивался. Я убедился, что язык не запал, помог положить девушку на пол и повернул на бок. Это необходимо, чтобы у пострадавшего была возможность беспрепятственно дышать и он не захлебнулся. Через несколько минут на место прибыла бригада врачей. К этому моменту девушка уже начала приходить в сознание и начала говорить.