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Врач молодёжной сборной России спас человека в аэропорту Сан-Паулу

сегодня, 20:35

Врач молодёжной сборной России Иван Агапов спас человека в аэропорту Сан-Паулу.

После матча в Уругвае нам предстоял тяжелый перелет с двумя пересадками. То, о чем написали в СМИ, произошло в Сан-Паулу, когда мы проходили повторный досмотр. Ко мне подбежал пресс-атташе Никита Павлов и сказал, что за соседней стойкой досмотра женщине стало плохо. Я бросил вещи и побежал к ней.

У девушки действительно был приступ, но он уже заканчивался. Я убедился, что язык не запал, помог положить девушку на пол и повернул на бок. Это необходимо, чтобы у пострадавшего была возможность беспрепятственно дышать и он не захлебнулся. Через несколько минут на место прибыла бригада врачей. К этому моменту девушка уже начала приходить в сознание и начала говорить.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
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ndg5x6gkw6v4
сегодня в 22:14
Иван оказался хорошим специалистом и главное неравнодушным гражданином
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xm8h57a4qv3x
сегодня в 21:12
Это хороший пример для тех кто нас старается не замечать
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:00
Молодец! По-другому и быть не должно было
Гость
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