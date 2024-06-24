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Стало известно время начала матча за Суперкубок России

вчера, 17:16

13 июля пройдёт матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

Игра начнётся в 20:30 по московскому времени. Встреча состоится в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», вмещающем 45 тысяч зрителей.

Билеты будут доступны для продажи с 26 июня.

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:59
Ах, вот оно что. Спасибо!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:37
Игра покажет, победит сильнейший!
112910415
112910415
вчера в 20:09
Кто-нибудь победит, однозначно
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Евгений Быстров (раскрыть)
вчера в 19:12, ред.
Суперфинал Кубка
В матче сыграли победитель Пути РПЛ Зенит и победитель Пути Регионов Балтика.

А в Суперкубоке России по футболу 2024 встретятся чемпион России 2023/24 и обладатель кубка России 2023/24 петербургский «Зенит» и серебряный призёр чемпионата краснодарский клуб «ФК Краснодар».
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 18:42
Не понял, а с Балтикой что играли?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:11
13 число не самый лучший вариант,Зеня победит!
mbgd3z6k32xn
mbgd3z6k32xn
вчера в 18:06
Матч обещает быть напряжённым и интересным, обе команды имеют шансы на победу.
lotsman
lotsman
вчера в 18:00
Ждём с нетерпением. Заявка на билет уже подана. Удачи всем. Победит сильнейший на тот момент.)
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:23
Нормально выбрано время матча .
Хоть жара спадёт .
me4h4yx98uh9
me4h4yx98uh9
вчера в 17:23
Одно ясно, что время тёмное.
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