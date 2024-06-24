Стало известно время начала матча за Суперкубок России

13 июля пройдёт матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».
Игра начнётся в 20:30 по московскому времени. Встреча состоится в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», вмещающем 45 тысяч зрителей.
Билеты будут доступны для продажи с 26 июня.
В матче сыграли победитель Пути РПЛ Зенит и победитель Пути Регионов Балтика.
А в Суперкубоке России по футболу 2024 встретятся чемпион России 2023/24 и обладатель кубка России 2023/24 петербургский «Зенит» и серебряный призёр чемпионата краснодарский клуб «ФК Краснодар».
В матче сыграли победитель Пути РПЛ Зенит и победитель Пути Регионов Балтика.
А в Суперкубоке России по футболу 2024 встретятся чемпион России 2023/24 и обладатель кубка России 2023/24 петербургский «Зенит» и серебряный призёр чемпионата краснодарский клуб «ФК Краснодар».
Хоть жара спадёт .
Хоть жара спадёт .