Стало известно время начала матча за Суперкубок России

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вчера, 17:16

13 июля пройдёт матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

Игра начнётся в 20:30 по московскому времени. Встреча состоится в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», вмещающем 45 тысяч зрителей.

Билеты будут доступны для продажи с 26 июня.