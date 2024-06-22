Кубок африканских наций 2025 перенесён

Африканская конфедерация футбола (CAF) опубликовала даты Кубка африканских наций 2025 года.
Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Ранее планировалось, что соревнование состоится летом.
Женский Кубок африканских наций 2025 будет проведён с 5 по 26 июля 2025 года.
и здесь победителями может стать кто угодно, и даже золотое поколение не гарантирует успех - спросите Дрогба.
каждый африканский футболист считает своим долгом сыграть на КАН и мечтает взять заветный трофей.
и здесь победителями может стать кто угодно, и даже золотое поколение не гарантирует успех - спросите Дрогба.
каждый африканский футболист считает своим долгом сыграть на КАН и мечтает взять заветный трофей.
21 июня 2024, 04:38 по восточному времени
21 июня 2024, 04:38 по восточному времени