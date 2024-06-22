Кубок африканских наций 2025 перенесён

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вчера, 10:33

Африканская конфедерация футбола (CAF) опубликовала даты Кубка африканских наций 2025 года.

Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Ранее планировалось, что соревнование состоится летом.

Женский Кубок африканских наций 2025 будет проведён с 5 по 26 июля 2025 года.