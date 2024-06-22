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Кубок африканских наций 2025 перенесён

вчера, 10:33

Африканская конфедерация футбола (CAF) опубликовала даты Кубка африканских наций 2025 года.

Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Ранее планировалось, что соревнование состоится летом.

Женский Кубок африканских наций 2025 будет проведён с 5 по 26 июля 2025 года.

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Перевод с cafonline.com Фото: Сайт cafonline.com
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Все комментарии
Amellus Amellus
Amellus Amellus ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 15:47
Негры закончились.
STVA 1
STVA 1 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:41
Смотреть не смотрю! Но за результатами слежу внимательно!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:41
это один из великих турниров.
и здесь победителями может стать кто угодно, и даже золотое поколение не гарантирует успех - спросите Дрогба.
каждый африканский футболист считает своим долгом сыграть на КАН и мечтает взять заветный трофей.
g6q4qcdvmbdw
g6q4qcdvmbdw
вчера в 12:12
Летом в Африке играть в футбол безумие.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:03
Зачем сразу так не планировать
adekvat
adekvat ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 11:38
Первая причина это плюс 50....
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:23
Да кому этот кубок интересен? Кто нибудь смотрит этот турнир? Да никто и не смотрит
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 11:20
"Кубок африканских наций 2025 переносится на зиму из-за клубного чемпионата мира"

21 июня 2024, 04:38 по восточному времени
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:05
Им там на месте виднее когда погода лучше...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:55
Чудят чего то "чернявые"...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:54
А причины переноса не известны ?
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