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Утверждено расписание матчей Пути Премьер-Лиги Кубка России

вчера, 23:35

Опубликовано расписание матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

30 июля – 1 августа

Тур 1

«Спартак» – «Динамо» (Москва)

«Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»

«Локомотив» – «Ростов»

«Химки» – «Оренбург»

«Ахмат» – «Пари НН»

«Краснодар» – ЦСКА

«Рубин» – «Акрон»

«Зенит» – «Факел»

13 – 15 августа

Тур 2

«Динамо М» – «Динамо» (Махачкала)

«Крылья Советов» – «Спартак»

«Ростов» – «Химки»

«Оренбург» – «Локомотив»

«Краснодар» – «Ахмат»

ЦСКА – «Пари НН»

«Рубин» – «Зенит»

«Факел» – «Акрон»

27 – 29 августа

Тур 3

«Динамо» (Москва) – «Крылья Советов»

«Спартак» – «Динамо» (Махачкала)

«Оренбург» – «Ростов»

«Локомотив» – «Химки»

«Ахмат» – ЦСКА

«Пари НН» – «Краснодар»

«Факел» – «Рубин»

«Акрон» – «Зенит»

17 – 19 сентября

Тур 4

«Динамо» (Махачкала) – «Динамо» (Москва)

«Спартак» – «Крылья Советов»

«Ростов» – «Оренбург»

«Химки» – «Локомотив»

ЦСКА – «Краснодар»

«Пари НН» – «Ахмат»

«Зенит» – «Рубин»

«Акрон» – «Факел»

1 – 3 октября

Тур 5

«Динамо» (Москва) – «Спартак»

«Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)

«Химки» – «Ростов»

«Локомотив» – «Оренбург»

«Ахмат» – «Краснодар»

«Пари НН» – ЦСКА

«Рубин» – «Факел»

«Зенит» – «Акрон»

22 – 24 октября

Тур 6

«Крылья Советов» – «Динамо» М

«Динамо» (Махачкала) – «Спартак»

«Ростов» – «Локомотив»

«Оренбург» – «Химки»

ЦСКА – «Ахмат»

«Краснодар» – «Пари НН»

«Акрон» – «Рубин»

«Факел» – «Зенит»

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:10
Пока только Зенит активен на трансферном рынке. Скоро узнаембудет ли команде в новой формации или Семак оставит все как было
wf8hjcqgyxx8
wf8hjcqgyxx8
сегодня в 07:57
Как всегда что-то не учли. Будут переделывать.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:08
Ну что.... интересный расклады на первый тур.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:25
Скоро уже начнётся. А вроде только закончился
tway6c3nvb88
tway6c3nvb88
сегодня в 00:13
Уже скоро первый тур Спартак-Динамо
Гость
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