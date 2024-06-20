Утверждено расписание матчей Пути Премьер-Лиги Кубка России

Опубликовано расписание матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
30 июля – 1 августа
Тур 1
«Спартак» – «Динамо» (Москва)
«Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»
«Локомотив» – «Ростов»
«Химки» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Пари НН»
«Краснодар» – ЦСКА
«Рубин» – «Акрон»
«Зенит» – «Факел»
13 – 15 августа
Тур 2
«Динамо М» – «Динамо» (Махачкала)
«Крылья Советов» – «Спартак»
«Ростов» – «Химки»
«Оренбург» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Ахмат»
ЦСКА – «Пари НН»
«Рубин» – «Зенит»
«Факел» – «Акрон»
27 – 29 августа
Тур 3
«Динамо» (Москва) – «Крылья Советов»
«Спартак» – «Динамо» (Махачкала)
«Оренбург» – «Ростов»
«Локомотив» – «Химки»
«Ахмат» – ЦСКА
«Пари НН» – «Краснодар»
«Факел» – «Рубин»
«Акрон» – «Зенит»
17 – 19 сентября
Тур 4
«Динамо» (Махачкала) – «Динамо» (Москва)
«Спартак» – «Крылья Советов»
«Ростов» – «Оренбург»
«Химки» – «Локомотив»
ЦСКА – «Краснодар»
«Пари НН» – «Ахмат»
«Зенит» – «Рубин»
«Акрон» – «Факел»
1 – 3 октября
Тур 5
«Динамо» (Москва) – «Спартак»
«Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
«Химки» – «Ростов»
«Локомотив» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Пари НН» – ЦСКА
«Рубин» – «Факел»
«Зенит» – «Акрон»
22 – 24 октября
Тур 6
«Крылья Советов» – «Динамо» М
«Динамо» (Махачкала) – «Спартак»
«Ростов» – «Локомотив»
«Оренбург» – «Химки»
ЦСКА – «Ахмат»
«Краснодар» – «Пари НН»
«Акрон» – «Рубин»
«Факел» – «Зенит»