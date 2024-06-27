Хвича заявил, что выход Грузии в плей-офф осчастливил его сильнее скудетто

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия сравнил выход национальной команды в плей-офф Евро-2024 с чемпионством в составе «Наполи» в сезоне-2022/23.
Скудетто было для меня незабываемым моментом, но сегодня я счастливее, потому что, когда ты играешь за свою страну, это вызывает у тебя чувство гордости. Хотя я был так счастлив и тогда, и сейчас. Это самый счастливый день в моей жизни. Выиграть титул было моей мечтой, и это тоже — моя мечта. Трудно выразить свои эмоции словами, я так счастлив.
Котэ Махарадзе был бы счастлив этой знаменательной победе и гордился своей сборной.
Котэ Махарадзе был бы счастлив этой знаменательной победе и гордился своей сборной.
А ты почему свой коммент удалил- там где ты всем сердцем за Хвичку? В нём было столько лирики и высокой поэзии...
А ты почему свой коммент удалил- там где ты всем сердцем за Хвичку? В нём было столько лирики и высокой поэзии...
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