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Хвича заявил, что выход Грузии в плей-офф осчастливил его сильнее скудетто

вчера, 12:56

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия сравнил выход национальной команды в плей-офф Евро-2024 с чемпионством в составе «Наполи» в сезоне-2022/23.

Скудетто было для меня незабываемым моментом, но сегодня я счастливее, потому что, когда ты играешь за свою страну, это вызывает у тебя чувство гордости. Хотя я был так счастлив и тогда, и сейчас. Это самый счастливый день в моей жизни. Выиграть титул было моей мечтой, и это тоже — моя мечта. Трудно выразить свои эмоции словами, я так счастлив.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 21:38
Завидую тебе, Сенатов!!! Какой ты счастливый!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:41, ред.
Час назад посмотрел нарезку моментов с участием Хвичи в этом матче. Наверное, грузины выложили в интернет. Так вот, Хвича был великолепен. Это был его звёздный час. У него получалось буквально всё, создавалось впечатление, что у него выросли крылья. А как он четверых накрутил... Браво. Я даже могу допустить, что в следующем матче испанцы подрежут их, но это испанцы, и ничего удивительного в этом не будет. В любом случае Кварацхелия оставит о себе добрую память в сердцах болельщиков. В том числе и наших, российских.
Котэ Махарадзе был бы счастлив этой знаменательной победе и гордился своей сборной.
dlyaigry
dlyaigry
вчера в 18:54
Молодец Хвича. Желаю тебе и твоей сборной удачи и пройти Испанию
Capral
Capral
вчера в 18:36
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    вчера в 16:08
    Да.. Весь талант он оставил на самый главный матч в группе.. И зажёг.. 👍
    mvbk4jz5jb5v
    mvbk4jz5jb5v
    вчера в 15:27
    Ну теперь по полной он своих работодателей будет доить.
    Capral
    Capral
    вчера в 14:48
    Сенатов, Сенатов. А я думал, ты всеми помыслами и сердцем в теплице...
    🤔🤔🤔
    4pkwmrzx7y68
    4pkwmrzx7y68
    вчера в 14:46
    Выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024 стал значимым достижением для грузинского футбола и продемонстрировал прогресс и потенциал национальной команды. Это событие вызвало радость и гордость у игроков и болельщиков, так как победа за свою страну объединяет нацию и укрепляет национальное самосознание.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 14:45
    Почему коряво ? Сказал от всего сердца и довольно складно. Речь и мысли выстроены правильно, так что вы неправы.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Wolverhampton (раскрыть)
    вчера в 14:43
    Да ничего не звучит. Не выдумывайте и не наводите тень на плетень.
    Capral
    Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 14:19
    Я думаю- не от большого ума. Удивляться нечему- какой агент- такой и пациент...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 13:44
    Да уж.это радостное событие.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 13:06
    Как то коряво выразился... но возможно просто на эмоциях.
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 13:02
    Звучит как провокация в сторону Наполи и её болельщиков.
    drug01
    drug01
    вчера в 12:58
    Это память на всю жизнь
    Гость
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