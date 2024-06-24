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Неймар назвал ключевого игрока Бразилии, но это не Винисиус

вчера, 16:03

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар ответил на вопрос, кого он считает ключевым игроком сборной Бразилии.

Я думаю, что это Родриго. Винисиус будет делать то, что делает, но я думаю, что Родриго другой, он уникальный.

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УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:54
Винисиус и правда слабо играет в сборной, не тянет на роль лидера, но посмотрим, что он на этой Копе покажет.
goalaktika
goalaktika ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:33
Что правда, то правда. Когда оба играли с лева , они на скоростях буквально прошивали оборону соперника.
С Родриго понятно, он может играть и справа. Но, получится ли сдвоенный левый с Мбаппе и Винисиусом, это головоломка для Анчелотти.
Ведь, Мбаппе так же как Вини чистый левый атакующий игрок. Им обоим нужно пространство для разгона атаки. Килиана например, я не виже центрфорвардом
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:39
Тут зависит от того, кто из них будет играть на левом фланге, потому что оба бразильца свои лучшие скиллы показывают именно левом фланге нападения. Или есть ещё вариант, к которому прибегал Анчелотти в Реале, применить схему со сдвоенным левым флангом, где часто оказывались оба бразильца вместе, что кстати показало неплохой результат в игре.
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