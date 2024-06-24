Неймар назвал ключевого игрока Бразилии, но это не Винисиус

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар ответил на вопрос, кого он считает ключевым игроком сборной Бразилии.
Я думаю, что это Родриго. Винисиус будет делать то, что делает, но я думаю, что Родриго другой, он уникальный.
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар ответил на вопрос, кого он считает ключевым игроком сборной Бразилии.
Я думаю, что это Родриго. Винисиус будет делать то, что делает, но я думаю, что Родриго другой, он уникальный.
С Родриго понятно, он может играть и справа. Но, получится ли сдвоенный левый с Мбаппе и Винисиусом, это головоломка для Анчелотти.
Ведь, Мбаппе так же как Вини чистый левый атакующий игрок. Им обоим нужно пространство для разгона атаки. Килиана например, я не виже центрфорвардом
С Родриго понятно, он может играть и справа. Но, получится ли сдвоенный левый с Мбаппе и Винисиусом, это головоломка для Анчелотти.
Ведь, Мбаппе так же как Вини чистый левый атакующий игрок. Им обоим нужно пространство для разгона атаки. Килиана например, я не виже центрфорвардом