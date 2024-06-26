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Видаль: «Может, Винисиус и один из лучших, но ему многого не хватает»

вчера, 21:32

Хавбек «Коло-Коло» Артуро Видаль полагает, что англичанин Джуд Беллингем является более качественным футболистом, чем бразилец Винисиус Жуниор.

Возможно, Винисиус и является одним из лучших, но я так не считаю – ему многого не хватает. Мне нравится Беллингем, на нем всё держится. Он забивает и забивает, он во многом похож на меня. В «Реале» он был лучшим (в прошедшем сезоне — прим. ред.).

На Евро я попросил бы его бороться [за титул], иначе он потеряет шансы на «Золотой мяч». И если Лео [Месси] выиграет его, он сможет попробовать еще раз.

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Все комментарии
bk6nhcjkpufe
bk6nhcjkpufe
сегодня в 03:52
Оба хороши,но Джуд сейчас просто не по годам
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:59
Винисиус хорош, как топ-футболист Реала.
но как человек Реала, не блещет умом.
зациклен только на себе....на своих мыслях, обидах и переживаниях
которых у недалекого человека может быть очень очень много.
ведь его обижают все, особенно из Валенсии...
а кто с ним не согласен, тот расист.
короче, живет Вини на публику, такой принципиальный, пафосный и бескомпромиссный.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 23:54
Видаль не любит никого кроме себя.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:50
Может он и прав... А может и нет. Правда посредине
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:41
Видаль нашёл бы себе другую тему
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 22:23
Завтра Вини объявит Видаля расистом
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:19
А почему тогда переодически в оповещениях приходит
"Новый ответ на ваше сообщение от Интерес"?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:11
Свет потушили ещё 3-4 "Золотых мяча" назад...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:08
Ви очень даже не плох !
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 22:07
Забыл сказать : Он некрасив, но я его люблю.. А-ха-ха-ха.. 🤣
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:07
"И если Лео [Месси] выиграет его, то все тушите свет!))"
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 22:06
Здравствуйте.

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