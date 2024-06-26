Видаль: «Может, Винисиус и один из лучших, но ему многого не хватает»

Хавбек «Коло-Коло» Артуро Видаль полагает, что англичанин Джуд Беллингем является более качественным футболистом, чем бразилец Винисиус Жуниор.
Возможно, Винисиус и является одним из лучших, но я так не считаю – ему многого не хватает. Мне нравится Беллингем, на нем всё держится. Он забивает и забивает, он во многом похож на меня. В «Реале» он был лучшим (в прошедшем сезоне — прим. ред.).
На Евро я попросил бы его бороться [за титул], иначе он потеряет шансы на «Золотой мяч». И если Лео [Месси] выиграет его, он сможет попробовать еще раз.
но как человек Реала, не блещет умом.
зациклен только на себе....на своих мыслях, обидах и переживаниях
которых у недалекого человека может быть очень очень много.
ведь его обижают все, особенно из Валенсии...
а кто с ним не согласен, тот расист.
короче, живет Вини на публику, такой принципиальный, пафосный и бескомпромиссный.
но как человек Реала, не блещет умом.
зациклен только на себе....на своих мыслях, обидах и переживаниях
которых у недалекого человека может быть очень очень много.
ведь его обижают все, особенно из Валенсии...
а кто с ним не согласен, тот расист.
короче, живет Вини на публику, такой принципиальный, пафосный и бескомпромиссный.
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