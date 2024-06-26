Видаль: «Может, Винисиус и один из лучших, но ему многого не хватает»

Хавбек «Коло-Коло» полагает, что англичанин является более качественным футболистом, чем бразилец .

Возможно, Винисиус и является одним из лучших, но я так не считаю – ему многого не хватает. Мне нравится Беллингем, на нем всё держится. Он забивает и забивает, он во многом похож на меня. В «Реале» он был лучшим (в прошедшем сезоне — прим. ред.).

На Евро я попросил бы его бороться [за титул], иначе он потеряет шансы на «Золотой мяч». И если Лео [Месси] выиграет его, он сможет попробовать еще раз.