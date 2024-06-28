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Президент РФС высказался о продлении контракта с Карпиным

вчера, 11:41

Президент РФС Александр Дюков дал комментарий касательно продления соглашения организации с Валерием Карпиным.

Валерий Карпин продолжит работу в качестве главного тренера национальной сборной России. Мы видим прогресс в игре команды под руководством Валерия Георгиевича, положительно оцениваем ее результаты и разделяем подход Валерия Карпина к формированию состава сборной, подготовке и развитию игроков. Важно, что при нем сборная стремится играть в современный интенсивный футбол. Четырехлетний контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:59
Что происходит в футболе?
Карпину продлили лицензию на не понятные эксперименты
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:56
В России сборной ещё долго не будет
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:05, ред.
Ну значит еще года четыре нам европейского футбола не видать, а то я было переживать начал за свой фк "Ростов" - поменяет клуб на сборную или того хуже уедет в Эстонию. Любо))
shlomo
shlomo
вчера в 12:25
Ну что... остается пожелать успехов нашему тренеру.
Гость
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