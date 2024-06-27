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«Атлетик» Бильбао объявил о продлении контракта с защитником клуба

вчера, 23:06

Пресс-служба «Атлетика» Бильбао объявила о продлении контракта с защитником Беньятом Прадосом.

Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2031 года.

«Атлетик» Бильбао объявил о продлении контракта с защитником клуба

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:18
уникальный клуб.
и уважает своих игроков.
надеюсь. Вальверде выведет команду в ЛЧ))) а защитник поможет.
удачи, баски!!!
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