«Атлетик» Бильбао объявил о продлении контракта с защитником клуба

Пресс-служба «Атлетика» Бильбао объявила о продлении контракта с защитником Беньятом Прадосом.
Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2031 года.
Пресс-служба «Атлетика» Бильбао объявила о продлении контракта с защитником Беньятом Прадосом.
Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2031 года.
и уважает своих игроков.
надеюсь. Вальверде выведет команду в ЛЧ))) а защитник поможет.
удачи, баски!!!
и уважает своих игроков.
надеюсь. Вальверде выведет команду в ЛЧ))) а защитник поможет.
удачи, баски!!!