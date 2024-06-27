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«Ахмат» хочет продлить контракт с Богосавацев

вчера, 18:42

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что клуб хочет продлить контракт с защитником Мирославом Богосавацем.

Мы действительно ведём переговоры по продлению контракта Богосаваца. Не могу сказать, насколько близки к договорённости, но всё будет хорошо.

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Хиромант
Хиромант
вчера в 23:26
«Ахмат» хочет продлить контракт с Богосавацев
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382707/bogosavac-miroslav-ahmat 27.06.2024
- Ну если хочет, то пусть продлевает. Кто мешает? Ты продли сначала, а потом уж пиши - ура, мы продлили контракт с таким-то таким-то, и дальше "вся песня с припевом"... А так, чего впустую воздух сотрясать? Чтобы болельщики не заскучали?
Сп62
Сп62
вчера в 21:38
Для РПЛ очень качественный игрок.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:03
надеюсь, все получится.
игрок нужен, хотя за последний сезон много вопросов))
еще усилить позиции в опорной зоне...
а в случае ухода Конате - найти достойную замену.
kqtnwbugd99u
kqtnwbugd99u
вчера в 18:46
Игрок хороший просто рады за него
Гость
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