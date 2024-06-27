«Ахмат» хочет продлить контракт с Богосавацев

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что клуб хочет продлить контракт с защитником .

Мы действительно ведём переговоры по продлению контракта Богосаваца. Не могу сказать, насколько близки к договорённости, но всё будет хорошо.