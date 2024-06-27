«Ахмат» хочет продлить контракт с Богосавацев

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что клуб хочет продлить контракт с защитником Мирославом Богосавацем.
Мы действительно ведём переговоры по продлению контракта Богосаваца. Не могу сказать, насколько близки к договорённости, но всё будет хорошо.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382707/bogosavac-miroslav-ahmat 27.06.2024
- Ну если хочет, то пусть продлевает. Кто мешает? Ты продли сначала, а потом уж пиши - ура, мы продлили контракт с таким-то таким-то, и дальше "вся песня с припевом"... А так, чего впустую воздух сотрясать? Чтобы болельщики не заскучали?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382707/bogosavac-miroslav-ahmat 27.06.2024
- Ну если хочет, то пусть продлевает. Кто мешает? Ты продли сначала, а потом уж пиши - ура, мы продлили контракт с таким-то таким-то, и дальше "вся песня с припевом"... А так, чего впустую воздух сотрясать? Чтобы болельщики не заскучали?
игрок нужен, хотя за последний сезон много вопросов))
еще усилить позиции в опорной зоне...
а в случае ухода Конате - найти достойную замену.
игрок нужен, хотя за последний сезон много вопросов))
еще усилить позиции в опорной зоне...
а в случае ухода Конате - найти достойную замену.