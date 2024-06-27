Стали известны детали контракта Глушакова с «Химками»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал о деталях контракта с полузащитником .

Контракт Дениса с «Химками» рассчитан на один сезон. Что касается формулировки, что он будет играющим тренером, то имелось ввиду, что он как старший товарищ, наставник будет ориентиром для молодых футболистов.

Как только у Глушакова закончился контракт с «Урарту», мы начали переговоры. Думаю, что для «Химок» он не новичок. Конечно, когда Денис выступал за наш клуб, то зарекомендовал себя как профессионал. Его возвращение в наш клуб принесет пользу команде. Возраст в данном случае не имеет никакого значения.