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Стали известны детали контракта Глушакова с «Химками»

вчера, 17:59

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал о деталях контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

Контракт Дениса с «Химками» рассчитан на один сезон. Что касается формулировки, что он будет играющим тренером, то имелось ввиду, что он как старший товарищ, наставник будет ориентиром для молодых футболистов.

Как только у Глушакова закончился контракт с «Урарту», мы начали переговоры. Думаю, что для «Химок» он не новичок. Конечно, когда Денис выступал за наш клуб, то зарекомендовал себя как профессионал. Его возвращение в наш клуб принесет пользу команде. Возраст в данном случае не имеет никакого значения.

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Все комментарии
rmt4p845a34r
rmt4p845a34r
вчера в 18:29
И где же подробности? Одни общие фразы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:24
Оленев уважил самолюбие Глушакова - польстил , так польстил...)
Гость
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