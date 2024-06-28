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Карпин продлил контракт с РФС

вчера, 11:19

Валерий Карпин подписал новое соглашение с РФС и продолжит работать на посту главного тренера сборной России.

Контракт специалиста рассчитан до июля 2028 года.

Рулевой работает с национальной командой с лета 2021-го.

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Migelito
Migelito ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:02
Не подавайте им идеи))
sv_1969
sv_1969 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 15:42
Мне вот интересно , много ли отказалось бы от продления контракта в его случае!Когда особо не спрашивают , а денюшки капают!?
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:35
Ну продлили и продлили. Хоть не одних и тех же в сборную берет пробует варианты.
Знатог
Знатог
вчера в 12:58
Без поражений идёт в офиц. матчах.
adekvat
adekvat
вчера в 12:53
Специально, что бы в Эстонию не свалил. Опять же спец ни у кого другого нет опыта игры с Кубой и Ираком.
Аксинья
Аксинья ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:52
Не царское это дело холопов учить мячик пинать. Царь должен восседать на троне (в наше время допускается в чёрном кресле) и пером челобитные подмахивать. Мостового надо на место Дюкова и никак не ниже))
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:43
Киргизы и таджики вздрогнули...

Его можно, в принципе, сделать главным тренером во всех видах спорта, куда нас не допустили.... Сборная России под его руководством пока не проиграла ни одного матча на Евро-24, но и не выиграла (уволить!!!). Ну а так что, хорошо устроился ( хорошая должность она вроде есть, а вроде и нет )4 года получать з/п играя 3 раза в год с Эритреей, КНДР и Ираном. тут в пору царю поучиться...Как там в анекдоте - "Если бы я был царь....Я бы жил немножечко лучше, чем царь...Я бы ещё шил на дому!".

Пи.Си. Дали бы Царю попрактиковаться так сказать, отдали бы дань уважения за все его былые заслуги все равно со сборной щас спросу никакого нет , нигде не выступают а так бы хоть доброе сделали дело для нашего великого Мостового царя....
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 12:33
Счастливчик. Играть с командами слабыми и ниже среднего уровня только в товарняках, и ни за что не отвечать. Да еще халява будет продолжаться аж 4 года.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:54
Ну он просто рекордсмен
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:54
на 4 года сразу? учитывая наши перспективы в европе, то могли бы и хоть на 10 лет продлить...все равно только с белорусами и кубинцами играть в ближайшее время((
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:53
А почему только на четыре года?
Надо было сразу лет на пятнадцать
kg4b42gxzxff
kg4b42gxzxff
вчера в 11:46
Слишком долго решили?
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