Карпин продлил контракт с РФС

Валерий Карпин подписал новое соглашение с РФС и продолжит работать на посту главного тренера сборной России.
Контракт специалиста рассчитан до июля 2028 года.
Рулевой работает с национальной командой с лета 2021-го.
Валерий Карпин подписал новое соглашение с РФС и продолжит работать на посту главного тренера сборной России.
Контракт специалиста рассчитан до июля 2028 года.
Рулевой работает с национальной командой с лета 2021-го.
Его можно, в принципе, сделать главным тренером во всех видах спорта, куда нас не допустили.... Сборная России под его руководством пока не проиграла ни одного матча на Евро-24, но и не выиграла (уволить!!!). Ну а так что, хорошо устроился ( хорошая должность она вроде есть, а вроде и нет )4 года получать з/п играя 3 раза в год с Эритреей, КНДР и Ираном. тут в пору царю поучиться...Как там в анекдоте - "Если бы я был царь....Я бы жил немножечко лучше, чем царь...Я бы ещё шил на дому!".
Пи.Си. Дали бы Царю попрактиковаться так сказать, отдали бы дань уважения за все его былые заслуги все равно со сборной щас спросу никакого нет , нигде не выступают а так бы хоть доброе сделали дело для нашего великого Мостового царя....
Его можно, в принципе, сделать главным тренером во всех видах спорта, куда нас не допустили.... Сборная России под его руководством пока не проиграла ни одного матча на Евро-24, но и не выиграла (уволить!!!). Ну а так что, хорошо устроился ( хорошая должность она вроде есть, а вроде и нет )4 года получать з/п играя 3 раза в год с Эритреей, КНДР и Ираном. тут в пору царю поучиться...Как там в анекдоте - "Если бы я был царь....Я бы жил немножечко лучше, чем царь...Я бы ещё шил на дому!".
Пи.Си. Дали бы Царю попрактиковаться так сказать, отдали бы дань уважения за все его былые заслуги все равно со сборной щас спросу никакого нет , нигде не выступают а так бы хоть доброе сделали дело для нашего великого Мостового царя....