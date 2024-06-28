Майну выйдет в стартовом составе Англии на матч 1/8 Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт планирует выпустить опорного полузащитника Кобби Майну в стартовом составе на матч 1/8 Евро-2024 со Словакией.
Специалист хочет заменить 19-летним футболистом Конора Галлахера.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт планирует выпустить опорного полузащитника Кобби Майну в стартовом составе на матч 1/8 Евро-2024 со Словакией.
Специалист хочет заменить 19-летним футболистом Конора Галлахера.
Майну - Деклан Райс это лучший вариант в центре.
Саутгейт думает, что Палмер не игрок основы.
Майну - Деклан Райс это лучший вариант в центре.
Саутгейт думает, что Палмер не игрок основы.