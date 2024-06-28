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Майну выйдет в стартовом составе Англии на матч 1/8 Евро-2024

вчера, 23:21
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб СловакияСловакияЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт планирует выпустить опорного полузащитника Кобби Майну в стартовом составе на матч 1/8 Евро-2024 со Словакией.

Специалист хочет заменить 19-летним футболистом Конора Галлахера.

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Все комментарии
9fctce5zrt5j
9fctce5zrt5j
сегодня в 06:29
Тогда лучше в составе Англии поменять самого тренера
УЕСКА
УЕСКА ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 06:14
Скорее всего эта пара и будет играть. Эксперименты Саутгейта с Трентом и Галлахером не удались.
ng7p8u7pxzr9
ng7p8u7pxzr9
сегодня в 05:58
Ответственность его сильно придавит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 01:52
да. с его выходом появилось движение, чего катастрофически не хватало в первом тайме...получше Галлахера был.
Майну - Деклан Райс это лучший вариант в центре.
Саутгейт думает, что Палмер не игрок основы.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:44
Со Словенией Майну хорошо в игру вошел. Место в старте заслужил.
drug01
drug01
вчера в 23:44
Теперь надо только побеждать! Поэтому такое решение тренера
Гость
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