Саутгейт может выпустить Сака на позиции левого защитника в матче 1/8 Евро

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вчера, 19:37

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может выпустить правого вингера на позиции левого защитника.

Футболиста наигрывали на позиции на тренировке перед матчем 1/8 финала Евро-2024 со Словакией.