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Саутгейт может выпустить Сака на позиции левого защитника в матче 1/8 Евро

вчера, 19:37
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб СловакияСловакияЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может выпустить правого вингера Букайо Сака на позиции левого защитника.

Футболиста наигрывали на позиции на тренировке перед матчем 1/8 финала Евро-2024 со Словакией.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:50
Кейна в ЦЗ еще можно, пусть весь мир знает, какой гений этот Саут
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:35
Наконец-то Саутгейт догадался что Триппер с Уокером не левые защитники. Ну а Шоу так и не восстановился.
Вспомнился Эшли Янг который в Вилле был пожалуй лучшим левым вингером АПЛ (даже при живом Даунинге) . И что с ним сделал Сэр Алекс.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:04
Физрукгейт не взял с собой ни одного здорового ЛЗ! А взял Шоу и остальные цз/пз. И теперь он себя гения строит))) лучше уж Гомеса туда выпустить
8y7f44r655tt
8y7f44r655tt
вчера в 19:49
Бредовая идея , это Сака защитник
Гость
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