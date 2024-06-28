Саутгейт может выпустить Сака на позиции левого защитника в матче 1/8 Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может выпустить правого вингера Букайо Сака на позиции левого защитника.
Футболиста наигрывали на позиции на тренировке перед матчем 1/8 финала Евро-2024 со Словакией.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может выпустить правого вингера Букайо Сака на позиции левого защитника.
Футболиста наигрывали на позиции на тренировке перед матчем 1/8 финала Евро-2024 со Словакией.
Вспомнился Эшли Янг который в Вилле был пожалуй лучшим левым вингером АПЛ (даже при живом Даунинге) . И что с ним сделал Сэр Алекс.
Вспомнился Эшли Янг который в Вилле был пожалуй лучшим левым вингером АПЛ (даже при живом Даунинге) . И что с ним сделал Сэр Алекс.