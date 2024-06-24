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Италия впервые за 26 лет вышла на матч Евро/ЧМ без игроков «Ювентуса»

вчера, 22:55
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

В стартовом составе сборной Италии на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 с командой Хорватии не оказалось ни одного игрока «Ювентуса».

По информации источника, такое произошло на чемпионате Европы/мира впервые со времён игры с Камеруном на ЧМ-1998.

На данный момент Италия занимает 2-е место в группе B, имея в активе 3 очка. Хорватия идёт на 4-й позиции с одним баллом.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:23
Италия считай спаслась от поражения ,не удержались хорваты !
adekvat
adekvat
сегодня в 08:21
В 98 в четвертьфинале Французам проиграли, которые чемпионами тогда стали.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:28, ред.
не было в старте игроков из Ювентуса и Милана.
и такого вообще никогда не было.
но все случается в первый раз.
Сейчас слабое поколение у итальянцев. Из топов только Барелла и Доннарумма.
Без сильного Ювентуса нет сильной Италии.
На прошлом Евро затащили Кьеллини, Бонуччи и Кьеза, не умаляя конечно заслуг и Доннаруммы и ряда других игроков типа Бареллы.
Но без ювентини Италия 100% не взяла бы тот Евро.
Манчини это хорошо понимает, поэтому сбежал в Сауд.Аравию.
напомню, что в финале Бонуччи сравнял,
а Кьеллини съел всех английских 10 негритят Агаты Кристи.
ABir
ABir
вчера в 23:34
Это может стать нехорошей приметой для сборной Италии
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:58
Надо же когда то начинать... вдруг в пердив улетят...
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