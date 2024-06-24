Италия впервые за 26 лет вышла на матч Евро/ЧМ без игроков «Ювентуса»

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вчера, 22:55

В стартовом составе сборной Италии на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 с командой Хорватии не оказалось ни одного игрока «Ювентуса».

По информации источника, такое произошло на чемпионате Европы/мира впервые со времён игры с Камеруном на ЧМ -1998.

На данный момент Италия занимает 2-е место в группе B, имея в активе 3 очка. Хорватия идёт на 4-й позиции с одним баллом.