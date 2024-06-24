В стартовом составе сборной Италии на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 с командой Хорватии не оказалось ни одного игрока «Ювентуса».
По информации источника, такое произошло на чемпионате Европы/мира впервые со времён игры с Камеруном на ЧМ-1998.
На данный момент Италия занимает 2-е место в группе B, имея в активе 3 очка. Хорватия идёт на 4-й позиции с одним баллом.
и такого вообще никогда не было.
но все случается в первый раз.
Сейчас слабое поколение у итальянцев. Из топов только Барелла и Доннарумма.
Без сильного Ювентуса нет сильной Италии.
На прошлом Евро затащили Кьеллини, Бонуччи и Кьеза, не умаляя конечно заслуг и Доннаруммы и ряда других игроков типа Бареллы.
Но без ювентини Италия 100% не взяла бы тот Евро.
Манчини это хорошо понимает, поэтому сбежал в Сауд.Аравию.
напомню, что в финале Бонуччи сравнял,
а Кьеллини съел всех английских 10 негритят Агаты Кристи.
и такого вообще никогда не было.
но все случается в первый раз.
Сейчас слабое поколение у итальянцев. Из топов только Барелла и Доннарумма.
Без сильного Ювентуса нет сильной Италии.
На прошлом Евро затащили Кьеллини, Бонуччи и Кьеза, не умаляя конечно заслуг и Доннаруммы и ряда других игроков типа Бареллы.
Но без ювентини Италия 100% не взяла бы тот Евро.
Манчини это хорошо понимает, поэтому сбежал в Сауд.Аравию.
напомню, что в финале Бонуччи сравнял,
а Кьеллини съел всех английских 10 негритят Агаты Кристи.