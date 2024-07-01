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Виллиан Жозе — футболист «Спартака»

вчера, 19:21

Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе стал футболистом «Спартака».

Контракт игрока с клубом рассчитан на 2 года.

В 43 матчах прошедшего клубного сезона бразилец забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:05
Ну что ж ,милости просим !
vpkztyu9n3d2
vpkztyu9n3d2
вчера в 22:03
Опять слабозабивного форварда взяли...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:02
Добро пожаловать в РПЛ !!!!!!
Единственный игрок Мира который играл за 5 Реалов...
Реал Мадрид
Реал Мадрид Кастилья
Реал Сарагоса
Реал Сосьедад
Реал Бетис
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:11
Вот и я о том же...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:06
От советских клубов, к сожалению, в чемпионате России остались только названия...
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:52
Теперь только престарые сбитые летчики к нам приезжают
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:36
Ну по Соболю подождать надо...Ведь много вбросов сейчас в СМИ...
А так замена я думаю хорошая ему будет.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:22
Красава! Как показывают трансферы последних лет толк был именно от возрастных опытных игроков (Мозес Адриано Фернандо) чем от молодых якобы дарований. Судя по нарезкам умеет бить по воротам что в нашем Спартаке большая редкость и стата в 14 голов в Ла Лиге-это очень весомая рекомендация. Искренне рад и желаю удачи! P. S и пусть сейчас Соболиная шкура которую Зенит уже прокинул ради Кордобы больше не думает что он царь горы.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 20:05
О, пошло омоложение. Совсем юнец :)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:57
Ну что ...огорчаться или радоваться игры покажут... .А так удачи Жозе ...!
Capral
Capral
вчера в 19:53
От всей души- Удачи парню, в Легендарном советском Клубе!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 19:51
вот и славно
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:47
Надеюсь он усилит Спартак. Все таки игрок из Ла Лиги и довольно сильного Бетиса это знак качества.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:45
Пушка новость, удачи парню
Гость
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