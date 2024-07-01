Виллиан Жозе — футболист «Спартака»

Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе стал футболистом «Спартака».
Контракт игрока с клубом рассчитан на 2 года.
В 43 матчах прошедшего клубного сезона бразилец забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.
Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе стал футболистом «Спартака».
Контракт игрока с клубом рассчитан на 2 года.
В 43 матчах прошедшего клубного сезона бразилец забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.
Единственный игрок Мира который играл за 5 Реалов...
Реал Мадрид
Реал Мадрид Кастилья
Реал Сарагоса
Реал Сосьедад
Реал Бетис
Единственный игрок Мира который играл за 5 Реалов...
Реал Мадрид
Реал Мадрид Кастилья
Реал Сарагоса
Реал Сосьедад
Реал Бетис
А так замена я думаю хорошая ему будет.
А так замена я думаю хорошая ему будет.