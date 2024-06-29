«Рубин» оформил трансфер австрийского хавбека

1719688727

вчера, 22:18

«Рубин» подписал полузащитника на правах свободного агента.

Контракт с австрийским игроком рассчитан на четыре года. Он будет выступать за казанскую команду под 7-м номером.

Предыдущим клубом хавбека был «Сочи».