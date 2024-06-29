«Рубин» оформил трансфер австрийского хавбека

«Рубин» подписал полузащитника Александара Юкича на правах свободного агента.
Контракт с австрийским игроком рассчитан на четыре года. Он будет выступать за казанскую команду под 7-м номером.
Предыдущим клубом хавбека был «Сочи».
«Рубин» подписал полузащитника Александара Юкича на правах свободного агента.
Контракт с австрийским игроком рассчитан на четыре года. Он будет выступать за казанскую команду под 7-м номером.
Предыдущим клубом хавбека был «Сочи».
скоро в Сочи прибудет новый десант из Зенита.
скоро в Сочи прибудет новый десант из Зенита.