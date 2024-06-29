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«Рубин» оформил трансфер австрийского хавбека

вчера, 22:18

«Рубин» подписал полузащитника Александара Юкича на правах свободного агента.

Контракт с австрийским игроком рассчитан на четыре года. Он будет выступать за казанскую команду под 7-м номером.

Предыдущим клубом хавбека был «Сочи».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:48
и раздача активов понятна.
скоро в Сочи прибудет новый десант из Зенита.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:22
Посмотрим его в деле,тогда будет видно.
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