«Акрон» подписал защитника из Португалии

«Акрон» объявил о переходе центрального защитника Жоао Эсковаля.
В прошлом сезоне игрок выступал за португальскую «Визелу». В её составе он провёл 23 матча во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
«Акрон» объявил о переходе центрального защитника Жоао Эсковаля.
В прошлом сезоне игрок выступал за португальскую «Визелу». В её составе он провёл 23 матча во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
больше частных клубов только плюс.
больше частных клубов только плюс.