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«Акрон» подписал защитника из Португалии

вчера, 22:13

«Акрон» объявил о переходе центрального защитника Жоао Эсковаля.

В прошлом сезоне игрок выступал за португальскую «Визелу». В её составе он провёл 23 матча во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:37
надеюсь. Акрон хорошо проявит себя в РПЛ.
больше частных клубов только плюс.
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