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Гвардиоле предложили возглавить «Баварию» на матче теннисного турнира

сегодня, 18:57

Немецкий теннисист Александр Зверев обратился к главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле на матче Уимблдона.

Испанский специалист посетил поединок турнира «Большого шлема», а спортсмен в интервью предложил Гвардиоле возглавить «Баварию».

Это большая честь видеть вас здесь. Если что, «Баварии» нужен тренер. И, если вы устанете от футбола, вы можете тренировать меня на корте! В любое время!

Рулевой «горожан» отреагировал на это с улыбкой и поаплодировал Звереву.

В конце мая «Бавария» назначила главным тренером Венсана Компани.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:45
Если Пеп будет тренировать Зверева , то Саше ракетка больше не понадобится - он будет "раскладывать" мячики по углам корта ногами и головой...)
shlomo
shlomo
сегодня в 19:32
пошутили и все довольны....:)))
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