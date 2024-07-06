Гвардиоле предложили возглавить «Баварию» на матче теннисного турнира

Немецкий теннисист Александр Зверев обратился к главному тренеру «Манчестер Сити» на матче Уимблдона.

Испанский специалист посетил поединок турнира «Большого шлема», а спортсмен в интервью предложил Гвардиоле возглавить «Баварию».

Это большая честь видеть вас здесь. Если что, «Баварии» нужен тренер. И, если вы устанете от футбола, вы можете тренировать меня на корте! В любое время!