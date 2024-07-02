Арбитр отказался пожимать руку капитану сборной США после матча с Уругваем

1719910615

сегодня, 11:56

Главный арбитр матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2024 США — Уругвай после игры не стал пожимать руку капитану «звёздно-полосатых» .

Футболист по окончании встречи подошёл к судейской бригаде, что-то сказал главному рефери, а затем протянул руку для рукопожатия сначала его помощнику, а потом ему самому. Ассистент протянул руку в ответ, а Ортега проигнорировал предложение Пулишича.