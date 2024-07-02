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Арбитр отказался пожимать руку капитану сборной США после матча с Уругваем

сегодня, 11:56
СШАЛоготип футбольный клуб США0 : 1Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Главный арбитр матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2024 США — Уругвай Кевин Ортега после игры не стал пожимать руку капитану «звёздно-полосатых» Кристиану Пулишичу.

Футболист по окончании встречи подошёл к судейской бригаде, что-то сказал главному рефери, а затем протянул руку для рукопожатия сначала его помощнику, а потом ему самому. Ассистент протянул руку в ответ, а Ортега проигнорировал предложение Пулишича.

Во время матча футболисты сборной США выражали недовольство судейскими решениями Ортеги.

Арбитр отказался пожимать руку капитану сборной США после матча с УругваемАрбитр отказался пожимать руку капитану сборной США после матча с УругваемАрбитр отказался пожимать руку капитану сборной США после матча с УругваемАрбитр отказался пожимать руку капитану сборной США после матча с Уругваем

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:52
Судья просто молодец...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:35
фифа накажет перуанскую судейскую бригаду.
возможно, и не допустят к чм 2026.
как итог, не заработают денег.
репутация кевина ортеги в мокром месте.
adbuzh3fx5m2
adbuzh3fx5m2
сегодня в 13:31
Хоть кто-то поставил элитных на место.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 13:08
В футболе сейчас много разговоров, поэтому вполне возможно арбитру сказали что-то неприятное
Но в любом случае будут какие-то последствия
1580556558
1580556558
сегодня в 12:48
Было ли основание или нет, но теперь арбитра обвинят во всём, чëм только можно, Америкосы по другому не умеют.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:27
Значит были на то основание чтобы не пожимать ему руку
Гость
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