«Манчестер Юнайтед» сократит 250 сотрудников

«Манчестер Юнайтед» планирует сократить 250 сотрудников из 1100.
Сэкономленные средства пойдут на усиление команды.
Сейчас у «красных дьяволов» больше сотрудников, чем у любого другого клуба АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» планирует сократить 250 сотрудников из 1100.
Сэкономленные средства пойдут на усиление команды.
Сейчас у «красных дьяволов» больше сотрудников, чем у любого другого клуба АПЛ.
Лучше эту братву пристроить в Каррингтоне реконструкцией базы заниматься. Так хоть клубные деньги отработают. ))
Лучше эту братву пристроить в Каррингтоне реконструкцией базы заниматься. Так хоть клубные деньги отработают. ))
столько дармоедов годами содержал клуб.
вот МанСити как пример эффективности, имел штат сотрудников чуть больше 500.
Не числом, а умением, как говорится, дают результат!
столько дармоедов годами содержал клуб.
вот МанСити как пример эффективности, имел штат сотрудников чуть больше 500.
Не числом, а умением, как говорится, дают результат!