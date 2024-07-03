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«Манчестер Юнайтед» сократит 250 сотрудников

вчера, 18:07

«Манчестер Юнайтед» планирует сократить 250 сотрудников из 1100.

Сэкономленные средства пойдут на усиление команды.

Сейчас у «красных дьяволов» больше сотрудников, чем у любого другого клуба АПЛ.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 21:22
Может, не стоит так с плеча рубить?
Лучше эту братву пристроить в Каррингтоне реконструкцией базы заниматься. Так хоть клубные деньги отработают. ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:44
ужас...более 1000.
столько дармоедов годами содержал клуб.
вот МанСити как пример эффективности, имел штат сотрудников чуть больше 500.
Не числом, а умением, как говорится, дают результат!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:11
В принципе 7-8 млн £ сэкономят в год, зарплата одного среднего игрока апл
k7qa2pdhdtjz
k7qa2pdhdtjz
вчера в 18:09
Вот это чистка! Такое количество!!!
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