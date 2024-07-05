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УЕФА допустил «Жирону» и «Манчестер Сити» к участию в Лиге чемпионов-24/25

сегодня, 18:18

УЕФА принял решение допустить «Жирону» и «Манчестер Сити» к участию в следующем сезоне Лиги чемпионов. Также разрешение сыграть в Лиге Европы получили «Манчестер Юнайтед» и «Ницца».

Ранее первая палата органа финансового контроля клубов Союза европейских футбольных ассоциаций возбудила дела в отношении этих команд из-за потенциального конфликта по причине общего владельца.

Однако после внесения значительных изменений инвесторами в систему собственности, управления и финансовой поддержки, существенно ограничивающих их влияние и полномочия в отношении более чем одного клуба, было решено допустить команды к участию в еврокубковых турнирах.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 20:27
Этого и следовало ожидать. Все справедливо. Команда заслужила играть в ЛЧ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 20:14
сторонников надо поощрять))
никаких шансов СуперЛиге
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 20:11
А новый формат Евро с 2016 года смотрим?
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 20:09
Всего лишь обстоятельства непреодолимой силы.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:08
Ни на что не намекаю! Но это ясно было что допустят!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 19:59
"Однако после внесения значительных изменений инвесторами в систему собственности, управления и финансовой поддержки, существенно ограничивающих их влияние и полномочия в отношении более чем одного клуба, было решено допустить команды к участию в еврокубковых турнирах."

Теперь, после слов сотрудника ДПС: "Вы что, мне взятку предлагаете", вы знаете как красиво ответить.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 19:56, ред.
)) Чефер оттопырил два кармана: в один положил МС, во второй испанцы. Ну а дальше..., как в песне Высоцкого " И жизнь хороша ... и жить хорошо!"
Incredulous
Incredulous ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 19:55, ред.
А главное, - высокооплачиваемое!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:26
разумное решение от боссов УЕФА
Василий 50
Василий 50
сегодня в 19:24
Нарушений МС уже нет?
Elliada_
Elliada_
сегодня в 19:14
Правильное решение. Жирона заслужила ЛЧ
Elliada_
Elliada_ ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 19:14
Можно тогда не играть, раз ты смотреть не будешь
Grizly88
Grizly88
сегодня в 19:10
Сколько занесли? Новый формат лч я вряд ли буду смотреть
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
сегодня в 18:52
Жалко что куча бездарей решают судьбу россии уефа и фифа
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:32
Денежку занесли, разрешат что угодно...
drug01
drug01
сегодня в 18:22
Это очень хорошо будет интересно смотреть игры
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