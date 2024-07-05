УЕФА допустил «Жирону» и «Манчестер Сити» к участию в Лиге чемпионов-24/25

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сегодня, 18:18

УЕФА принял решение допустить «Жирону» и «Манчестер Сити» к участию в следующем сезоне Лиги чемпионов. Также разрешение сыграть в Лиге Европы получили «Манчестер Юнайтед» и «Ницца».

Ранее первая палата органа финансового контроля клубов Союза европейских футбольных ассоциаций возбудила дела в отношении этих команд из-за потенциального конфликта по причине общего владельца.

Однако после внесения значительных изменений инвесторами в систему собственности, управления и финансовой поддержки, существенно ограничивающих их влияние и полномочия в отношении более чем одного клуба, было решено допустить команды к участию в еврокубковых турнирах.