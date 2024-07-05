«Рома» сняла с продажи спортивный костюм и уволила менеджера по маркетингу

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сегодня, 19:36

«Рома» сняла с продажи спортивный костюм, вызвавший ряд споров и негодования среди болельщиков из-за наличия голубого цвета, который является традиционным для соперников из «Лацио».

По информации источника, менеджер по маркетингу Майкл Ванделл также был отстранён от работы. По мнению владельцев, выпуск такого костюма является серьёзной ошибкой, поскольку они не раз повторяли, что хотят сохранять ценности «джаллоросси», включая цвета.