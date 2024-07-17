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Лосано покинул пост главного тренера сборной Мексики

вчера, 09:53

Хайме Лосано покидает пост главного тренера сборной Мексики.

Срок соглашения сторон подошел к концу, стороны его не продлили.

Мексиканская команда не смогла выйти из группы на прошедшем Кубке Америки.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:58
Лосано полный ноль.
пора вернут на пост бывшего гл.тр.сб. Мексики Хуана Карлоса Осорио.
который привез на ЧМ 2028 самую интересную команду из Мексики.
при нем команда играла и радовала болельщиков.
побеждала красиво, против любого соперника.
как они вынесли сб.Германию!!!
проиграли 1\8 матч с Бразилией, но покинули турнир с высоко поднятым сомбреро))
но в этом КА 2024 просто позорное выступление.
хорошо, что США и Мексика стандартно автоматом на ЧМ 2026.
пока есть время, надо подготовится.
drug01
drug01
вчера в 10:41
Пошли отставки чередой. Таковы итоги!!!
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:25
Бывает и такое...
Да и пёс с ним
95amnpgbj6x4
95amnpgbj6x4
вчера в 10:24
Оснований для продления не было - неудачник.
Гость
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