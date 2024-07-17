Лосано покинул пост главного тренера сборной Мексики

Хайме Лосано покидает пост главного тренера сборной Мексики.
Срок соглашения сторон подошел к концу, стороны его не продлили.
Мексиканская команда не смогла выйти из группы на прошедшем Кубке Америки.
Хайме Лосано покидает пост главного тренера сборной Мексики.
Срок соглашения сторон подошел к концу, стороны его не продлили.
Мексиканская команда не смогла выйти из группы на прошедшем Кубке Америки.
пора вернут на пост бывшего гл.тр.сб. Мексики Хуана Карлоса Осорио.
который привез на ЧМ 2028 самую интересную команду из Мексики.
при нем команда играла и радовала болельщиков.
побеждала красиво, против любого соперника.
как они вынесли сб.Германию!!!
проиграли 1\8 матч с Бразилией, но покинули турнир с высоко поднятым сомбреро))
но в этом КА 2024 просто позорное выступление.
хорошо, что США и Мексика стандартно автоматом на ЧМ 2026.
пока есть время, надо подготовится.
пора вернут на пост бывшего гл.тр.сб. Мексики Хуана Карлоса Осорио.
который привез на ЧМ 2028 самую интересную команду из Мексики.
при нем команда играла и радовала болельщиков.
побеждала красиво, против любого соперника.
как они вынесли сб.Германию!!!
проиграли 1\8 матч с Бразилией, но покинули турнир с высоко поднятым сомбреро))
но в этом КА 2024 просто позорное выступление.
хорошо, что США и Мексика стандартно автоматом на ЧМ 2026.
пока есть время, надо подготовится.
Да и пёс с ним
Да и пёс с ним