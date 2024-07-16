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Саутгейт покинул сборную Англии

вчера, 13:28

Гарет Саутгейт покинул пост наставника сборной Англии по собственному желанию. Футбольная ассоциация Англии опубликовала обращение 53-летнего специалиста.

Для меня, как для гордого англичанина, было честью играть за сборную Англии и руководить ею. Я отдавал этому все свои силы.

Но пришло время перемен и новой главы. Воскресный финал в Берлине против Испании стал моей последней игрой в качестве менеджера сборной Англии.

Я пришёл в FA в 2011 году, решив улучшить английский футбол. За это время, включая восемь лет на посту менеджера сборной Англии, меня поддерживали замечательные люди, которым я искренне благодарен.

Рядом со мной не было никого лучше, чем Стив Холланд. Он — один из самых талантливых тренеров своего поколения, и его работа была огромной.

Мне посчастливилось руководить большой группой игроков в 102 матчах. Каждый из них гордился тем, что носит футболку с тремя львами.

Команда, которую мы взяли с собой в Германию, полна молодых талантов, и они могут выиграть трофей, о котором мы все мечтаем. Я очень горжусь ими и надеюсь, что мы поддержим игроков, команду на «Сент-Джорджес Парк» и FA, которые каждый день стремятся улучшить английский футбол и понимают, какой силой обладает футбол, чтобы стимулировать позитивные изменения.

Особую благодарность я выражаю персоналу, который оказывал игрокам и мне неослабевающую поддержку на протяжении последних восьми лет. Их упорный труд и преданность делу вдохновляли меня каждый день, и я очень благодарен им.

У нас лучшие болельщики в мире, и их поддержка значит для меня очень многое. Я болельщик сборной Англии и всегда им буду.

Я с нетерпением буду наблюдать и радоваться, наблюдая за тем, как наши игроки продолжают создавать ещё больше особенных воспоминаний, объединять и вдохновлять нацию, как мы знаем, они могут.

Саутгейт возглавлял сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 игры (64 победы, 20 ничьих и 18 поражений).

Ранее сообщалась, что Ассоциация футбола Англии предложила Саутгейту продлить контракт.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:25
Вот это по-мужски.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:02, ред.
))) Жестокий ты для художника однако! Зачем с тёткой то так? Ей уж поди 90, раз тебе 69...

P S. И тебе не хворать, Вить. Удачи.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:00, ред.
Да, еще пару слов- насчет Испании. Я ближе тебя к Испании в 1000раз, и не только географически, я- напрямую связан с этой страной и поэтому обвинить меня в том, что я необъективен к этой стране- некрасиво, Макс. Я даже тётку не поздравил с победой Испании, потому что считаю эту победу ненастоящей, после инцидента в игре с Германией... Весь мир видел, что произошло. И еще. Я никогда не называл футбол Саутгейта гениальным. Более того- я назвал его пещерным и доисторическим, но отдельные положительные моменты в его футболе были. А то, что облажались все, как ты говоришь, тут я согласен, но тогда вопрос- в чем ты меня упрекаешь и обвиняешь?)))

Всё, пока, беpеги здоровье.)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:30, ред.
Даже не сомневался, что ты опустишься до примитивных и беспочвенных обвинений в мой адрес. Конечно говорил, что Испании не будет в финале и сейчас повторю. Но всему виной стала вопиющая подлость судьи, в игре с Германией, отрицать которую может только необъективный человек. Я тебе фактами, а ты мне истерикой. О чем после этого с тобой говорить? Ты всё проиграл, даже наш многолетний спор по Клоппу. Ты помнишь, как весной прошлого года, ты требовал Личку срочно переподписать, а то, вдруг Зенит уведет!!! Ну и, где твой Личка? Подарил чемпионство Зениту, которое лежало у него в кармане!!! А Хвичка твой, где? И вот так, во всём. Ты и Жирону нахваливал и Довбика, а я тебе говорил, и то и другое- г...о и оказался прав. Жирона- чудом зацепилась за бронзу, а Довбика и видно не было на ЧЕ...

Всё, Макс, на этом заканчиваю с тобой общение и больше тебе не отвечаю. Спасибо за годы знакомства,, за плодотворное общение, но всему приходит конец. Оппонента надо уважать. Даже наша общая любовь к Тухелю- уже никогда нас не объединит.

Будь здоров.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
))) Какая "соломинка"? Ты о чём вообще ?
Ты тут один на форуме остался, кто англичан из этой выгребной ямы на пустом месте пытается вытащить ..., но всё тщетно. Смешно уже, Вить (! ) и не потому, что именно я тебе оппонирую, а потому, что ... ну неубедительны слова твои и никакая красивая риторика (в любой обертке) это дело не вывезет.
Будь объективен. Люди облажались по полной и не важно, кто в большей, а кто в меньшей степени у "львов". Этот чемпионат для Англии - чемпионат утраченных возможностей и реального Шанса на титул..., что вдвойне обидно болелам этой страны и я их прекрасно понимаю.
А твою настойчивость я связываю Лишь (!) с антипатией к Чемпиону Европы и несбывшимися прогнозами, где ты на каждом этапе говорил, что Испания примитивна и предсказуема, и то, что ей с такой игрой нифига не светит. Поэтому не тебе мне говорить о Соломинке..., не тебе, Виктор.

P.S. Заканчивай..., заканчивай, дружище, тянуть за уши тех, кто этого, в футбольном смысле, не заслуживает. Поздравь по-мужски Испанию и переверни наконец эту футбольную страницу Истории.
Capral
Capral ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 23:07
Наверняка смотрел, но тогда не вникал, кто тренер Англии.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Dauletbek
Dauletbek ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:00
Впервые увидели на ЧЕ? Так он тренировал сборную Англию на ЧМ 2022г. и на Евро 2020. Не смотрели финал Англия- Италия?
Знатог
Знатог
вчера в 21:41
Я помню в 80-х годах все ругали сборную ФРГ на все лады. Мол игры ваще нет. И сборная ФРГ с никчемной игрой 3 раза подряд выходила в финалы ЧМ. 2 проиграли Италии и Аргентине а третий выиграли у Аргентины за счет сомнительного пенальти. Но всёж выиграли. Думаю Англия на верном пути. 2 выхода в финал это не случайность. Если продолжать в том же духе, то возможно и выиграют что нибудь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:33
К Семаку говорят на лекцию записался....
"Как имея ресурс быть на вершине"
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 20:07
Вот и всё! "Три Льва" возвращаются в небытие... Зря... Могли бы удержать хорошим контрактом.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:53
Макс, твои разговоры про Палмера, возможно имели бы смысл, если бы кроме него, в сборной не было бы других сильных игроков. Но поскольку, состав Англии считается самым сильным и самым дорогим, из этого можно сделать вывод, что в сборной- достаточно звезд, с которыми можно было побеждать, но которые, в той или иной степени себя не оправдали... Почему? Вопрос- риторический, и не только к тренеру.

И последнее, твою манеру цепляться за соломинку я знаю. Это мы уже проходили, после игры Челси-Дортмунд, когда, ты, все неудачи Боруссии спихнул на отсутствие Брандта, как на главного спасителя немцев. Я ничего не забыл- у меня все ходы записаны...)))
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 18:25
правильно, ну сколько можно его держать, есть разумные пределы
war4ar
war4ar
вчера в 17:27
Слабый тренер , с таким составом игры вообще не было. Сплошная тягомотина
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:06
Так в том то и всё дело, что ничего конкретного, ты мне не ответил, в то время, как я тебе- всё по полочкам разложил, и готов еще спорить с тобой на любую тему, кроме ядерной физики, которую, я признаюсь, действительно с трудом переношу...)))
112910415
112910415
вчера в 16:42
не достиг успеха и ушёл
всё нормально
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:38, ред.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 16:33, ред.
    Настолько неубедительно и размыто, что я все-таки решил тебе ответить. Итак, как художник, начну с Максимова. Малоизвестный передвижник, чьи немногочисленные картины находятся в Третьяковке. Со своей, самой знаменитой картины "Всё в прошлом", он делал копии 40 раз, что позволяло ему выживать. И последнее. Он так был любим крестянами своей деревни, что когда он умер, эти простые люди, пронесли на своих плечах, гроб с его телом из Питера, зимой, в сугробах, несколько киллометров, чтобы похоронить его в родной деревне, потому что не было денег на похороны в Столице...

    Теперь про футбол. Ты постоянно твердишь, что у Англии была простая сетка, а у Испании тяжелая. На это, я тебе отвечал, что возростная Хорватия не вышедшая из группы, позорная Италия и примитивная Франция, на сегодняшний день топами являются- только на бумаге, поэтому всё в прошлом... Ну, а, к Германии, думаю, лишний раз возвращаться нет смысла, с тем эпизодом, который всем известен. Из этого следует, что все твои домыслы и разговоры, про якобы, топовость этих команд- беспочвенны...

    Насчет Рубенса, Рафаэля, Гойя- это всё громкие слова. Картины всех этих художников я видел воочию, в музеях, причем европейских. А вот Максимова, я не видел, потому что в Третьяковке не был, хотя всю сознательную жизнь мечтал туда попасть!!! Мне, как живописцу- ближе передвижники, я на них вырос и совершенствовал мастерство.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:14, ред.
    Проявить инициативу..., импровизировать? Ты не по адресу обратился. ))) Пиши письма Саутгейту и Его (!!!) вопрошай, почему главный импровизатор Палмер весь чемп на лавке просидел.
    Это футбол, Вить. Тут есть ведущий и ведомые. Ведущий все профукав и ушел. Сам. За это и уважение.

    Если иносказательно... Дорогому стаду нужен дорогой (знающий!) зоотехник. Иначе это просто стадо.
    Твой винегрет из Италии, Германии и Франции разгребать не буду ибо бестолку, - у всех сборных своя исконно ихняя причина провала на Евро. Хотя тебе , смотрю, все едино.

    P.S. Рубенса, Рафаэля, Веласкеса, Гойю...., ..., Дали знаю.
    Про Максимова не слышал, ибо его нет ни в Прадо, ни в Нью-Йоркском Метрополе, ни в Дрезденской картинной галерее... Как он там появится, маякни..., сразу метнусь!
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 15:39
    А почему, ты, никогда не говоришь про игроков сб.Англии? Если действительно, в составе собраны лучшие и самые дорогие, почему, сами не попытались проявить всё своё лучшие? Да, тактика на игру, стратегия- всё определяет тренер, плюс замены, состав и тп. Но импровизировать на поле футболисты могут и должны, но и этого не было. Так же, как нe было и у сб.Франции, Италии и тем более Германии, но эти сборные- ты называешь топовыми, хотя от топовости не осталось и следа- всё в прошлом, как в известной картине В.Максимова. Но это, ты всегда, очень неохотно признаёшь...)))

    Я тебе скажу, как ты мне, однажды: твои познания- хороши для молодёжи...)))
    enloid
    enloid ответ 2qfm24a6fcf7 (раскрыть)
    вчера в 15:31
    кстати как и Сербия, вроде всегда состав зверский, а не идет у них регулярно
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 15:20
    Поступок мужчины.
    Очевиднейший факт, что человек, имеющий такой колоссальный финансовый и кадровый ресурс, мягко говоря, не справился. Не справился, потому как использовал свой ресурс не в полной мере.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Пепс (раскрыть)
    вчера в 15:16
    Да уж, свезло им тогда, так свезло! Редкий отскок! А ведь теперь все-таки спесь-то с них и гордыня не сошли! Типа, мы дважды в финале были! Но если присмотреться внимательнее, то ничего выдающегося в их игре нет!
    lobsterdam
    lobsterdam ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 15:09
    Поклон за подробный коммент, но получается что? Лотерея, как ни крути?!
    Юра Шатунов
    Юра Шатунов
    вчера в 15:08
    устал перед каждым матчем на колено приседать
    DXTK
    DXTK ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 14:58
    Был Эриксен а после и Каппело, но результатов иностранцы так и не дали, хотя оба при кубках в клубах. .......А Саутгейт у которого опыт был лишь в Мидлсбро, добился по сути большего, по этому что тратить деньги на иностранца можно и своего поставить, результаты почти такие же

    Когда поставили Роя Ходжсона тренером сборной Англии.....скажем Ле Тиссье сказал так........Выбрали по сути самый дешевый вариант.

    Можно не только англичанина но и кого то еще с острова......скажем того же Маккена или Роджерс они северо-ирландцы, ........Мойес есть.....шотландец, но это совсем смешно........ тренера молодежки поставить сейчас ирландцец Ли Карсли тренирует до 21 года они вроде в 23 году чемпионы Европы стали......в испании де Ла Фуэнте же тренировал молодежки и сейчас в основе шпарит....... также по пути испанцев пойти.......взять из молодежки тренра который пересекался с нынешниеми молодыми игроками и знает их плюсы и минусы........

    PS Если иностранца то либо Гвардиолу, либо Клоппа.........исхожу из того что оба ставят современный и качественный футбол.......... может быть поставят Де Зерби например.......... но нужен качественный тренер.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 14:48
    Результаты не самые плохие у него, у прежних они намного хуже, хотя состав был шикарный. Да и сейчас у англичан талантливые игроки)
    Саутгейт трусливый тренер, такие редко добиваются успеха.. его тошнотворный футбол никому не приносил радости. Все, кому не лень его критиковали, вот он и решил уйти. Считаю, что это очень правильное решение
    Зюпин
    Зюпин ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 14:36
    "Думаю Саутгейт не сам решился... "

    Ага. Значит, все-таки сам...
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    вчера в 14:26
    Простить можно всё, кроме плохой игры и титулов... У тебя не было ни того, ни другого.. Причём первое простить сложнее.. Ты не создал команду.. Уход закономерен..
    Capral
    Capral ответ Garrincha58 (раскрыть)
    вчера в 14:25, ред.
    Да, я еще в школу хожу- вот такой вторoгодник, ничего не знал про Саутгейта. Обещаю исправиться- нагоню школьную программу!)))
    lobsterdam
    lobsterdam ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 14:24
    Могут и иноземца пригласить, ведь был же когда-то у них швед.
    Гость
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