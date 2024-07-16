Саутгейт покинул сборную Англии

Гарет Саутгейт покинул пост наставника сборной Англии по собственному желанию. Футбольная ассоциация Англии опубликовала обращение 53-летнего специалиста.
Для меня, как для гордого англичанина, было честью играть за сборную Англии и руководить ею. Я отдавал этому все свои силы.
Но пришло время перемен и новой главы. Воскресный финал в Берлине против Испании стал моей последней игрой в качестве менеджера сборной Англии.
Я пришёл в FA в 2011 году, решив улучшить английский футбол. За это время, включая восемь лет на посту менеджера сборной Англии, меня поддерживали замечательные люди, которым я искренне благодарен.
Рядом со мной не было никого лучше, чем Стив Холланд. Он — один из самых талантливых тренеров своего поколения, и его работа была огромной.
Мне посчастливилось руководить большой группой игроков в 102 матчах. Каждый из них гордился тем, что носит футболку с тремя львами.
Команда, которую мы взяли с собой в Германию, полна молодых талантов, и они могут выиграть трофей, о котором мы все мечтаем. Я очень горжусь ими и надеюсь, что мы поддержим игроков, команду на «Сент-Джорджес Парк» и FA, которые каждый день стремятся улучшить английский футбол и понимают, какой силой обладает футбол, чтобы стимулировать позитивные изменения.
Особую благодарность я выражаю персоналу, который оказывал игрокам и мне неослабевающую поддержку на протяжении последних восьми лет. Их упорный труд и преданность делу вдохновляли меня каждый день, и я очень благодарен им.
У нас лучшие болельщики в мире, и их поддержка значит для меня очень многое. Я болельщик сборной Англии и всегда им буду.
Я с нетерпением буду наблюдать и радоваться, наблюдая за тем, как наши игроки продолжают создавать ещё больше особенных воспоминаний, объединять и вдохновлять нацию, как мы знаем, они могут.
Саутгейт возглавлял сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 игры (64 победы, 20 ничьих и 18 поражений).
Ранее сообщалась, что Ассоциация футбола Англии предложила Саутгейту продлить контракт.
От всей души, хочу пожелать Саутгейту Успехов в его дальнейшей деятельности, в футбольной или в другой сфере!!! Знаю, что были у него проблемы с законом, по части неуплаты налогов, а у кого их нет))). Впрочем- это уже совсем другая история...
От всей души, хочу пожелать Саутгейту Успехов в его дальнейшей деятельности, в футбольной или в другой сфере!!! Знаю, что были у него проблемы с законом, по части неуплаты налогов, а у кого их нет))). Впрочем- это уже совсем другая история...
Очевиднейший факт, что человек, имеющий такой колоссальный финансовый и кадровый ресурс, мягко говоря, не справился. Не справился, потому как использовал свой ресурс не в полной мере.
Очевиднейший факт, что человек, имеющий такой колоссальный финансовый и кадровый ресурс, мягко говоря, не справился. Не справился, потому как использовал свой ресурс не в полной мере.