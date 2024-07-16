Тренер сборной Англии покидает команду после финала Евро. Преемника выбирают между наставниками «Челси»

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вчера, 15:22

Молитвы болельщиков услышаны.

Ещё недавно сообщалось, что Гарет Саутгейт может получить рыцарский титул – но в финале Евро-2024 выиграла сборная Испании. А тренер англичан сегодня объявил об уходе с занимаемой должности. Выглядит парадоксально – но шаг логичный, если понимать контекст.

Ужасная игра при топ-составе

На матчи сборной Англии было просто невозможно смотреть – это была худшая команда по соотношению таланта игроков в составе и зрелищности на выходе. Просто всмотреться в заявку – умнейший защитник из «Сити» Кайл Уокер, «моторчик»-Райс из «Арсенала», почти безошибочный при передачах Майну, реактивные фланги, топ-бомбардир Кейн и Беллингем – молодой хавбек, который всего за год перенял победные традиции «Реала» и окреп ментально. Этих игроков за одну команду выпускают на поле – и за 90 минут «три льва» забивают один мяч (от силы – два. И те – выстраданные).

Не хватало динамики, движения, обдуманности – до Кейна мяч элементарно не доходил. Форварду-универсалу приходилось самому опускаться чуть ли не в опорную зону, чтобы помочь с развитием атаки – но тогда некому было завершать. Простая статистика – на групповой стадии англичане забили два мяча в трёх матчах (по одному – в ворота сербов и датчан). Чудом с пятью очками вышли в плей-офф – там победу дважды приносили голы в самой концовке (Уоткинс – в полуфинале против Нидерландов на 90-й, Кейн – в 1/8 финала против Словакии в дополнительное время). Швейцарию прошли лишь по пенальти. В каждом из матчей плей-офф при этом приходилось отыгрываться. С такими показателями понятно, что к финалу Англия израсходовала весь запас удачи.

Дошли до финала на везении

И это именно удача, а не результат тренерской или чьей-то ещё работы – потому что почти каждый гол не вытекал из логики встречи, был следствием перформанса отдельного игрока. Все три матча в группе – такие, в которых англичане не заслуживали победы. Разница в том, что в игре с сербами удалось выжать три очка – тогда выстрелил Джуд. Без них «три льва» просто бы отправились в отпуск вместо плей-офф. Также на тоненького хотели пройти датчан (на 18-й забил Кейн) – но тут нашлось кому ответить.

Дальше – огромное везение в игре против Словакии в 1/8 финала Евро. Подопечные Франческо Кальцоны показали стильный футбол в группе и не хотели от него отступать, независимо от статуса соперника – так обыграли бельгийцев, взяли ничью с румынами. И повели в счёте в игре против Англии. Когда финальный свисток стал критически близок, снова спас Джуд – а потом победный забил Кейн.

Затем – тяжелейший четвертьфинал против Швейцарии. Опять первым забил соперник, опять включился джокер – в этот раз Сака. Победа в серии пенальти. Если постоянно полагаться на удачу, она иссякнет – и по иронии судьбы для англичан этот момент наступил в решающем поединке турнира.

Для Англии это всё равно тренер-рекордсмен

Саутгейту стоит отдать должное – при невзрачном примитивном футболе талантливые неудачники англичане смогли добиться результатов, которые предыдущим талантливым поколениям даже не снились.

Уже на дебютном для Гарета крупном турнире – ЧМ -2018 – англичане пробились в полуфинал и могли брать третье место (уступили Бельгии). На следующем мировом форуме добрались до четвертьфинала. Но главный успех и сильнейшее огорчение для англичан при Саутгейте – Евро. На двух континентальных первенствах кряду «три льва» добирались до финала – и оба проиграли (сначала итальянцам, теперь – испанцам).

Футбол Саутгейта – примитивный, отпугивающий болельщиков, похмельный – приносил результат. Да, трофейное проклятие так и не снял – с другой стороны, кто у руля сборной Англии может похвастаться хотя бы такими результатами? Если раньше «трёх львов» считали бесхарактерными, то теперь матч за матчем они выигрывали вопреки. Правда, что толку от этого результата, когда матчи сборной не привлекают к телевизору и на стадионы, а отпугивают?

В шорт-листе — экс-тренеры «Челси» и Хау

Саутгейт уволился сам – в федерации футбола Англии были готовы продолжить сотрудничество. А значит, теперь нужно срочно начинать поиск претендентов на смену. Шорт-лист уже составлен. Из интересного – там сразу три бывших тренера «Челси»: Томас Тухель, Грэм Поттер и Маурисио Почеттино. Похожий список был и в момент, когда в прошлый раз заговорили об отставке Гарета.

Тухель при этом не кажется фаворитом – он недавно вырвался из крайне токсичной «Баварии», в которой у него не было поддержки ни от руководства, ни от болельщиков, ни от медиа. Он, скорее всего, предпочтёт взять паузу и восстановиться ментально. Зато достаточно отдохнул Поттер – карьера специалиста развивалась поступательно, он прошёл рубку Чемпионшипа, сделал «Брайтон» привлекательным середняком и претендентом на еврокубки, старался выжить в буре кадровых перестроений «Челси». Он сформировался как специалист. Почеттино добавил бы команде стиля и осознанности, хорошо бы держал удар – он и в «Челси» показал, что даже в атмосфере хаоса способен выстроить что-то системное.

Ещё один кандидат – Эдди Хау. Но тут уже вопрос, захочет ли специалист покинуть «Ньюкасл». Да, клуб в минувшем сезоне переживал не лучшие времена – с другой стороны, это связано с аномальной чередой травм, на которую Хау не мог повлиять. И даже при слабых результатах боссы доверились ему – так что отношения между руководством и тренером крепки как никогда.

А сборной Англии предстоит тяжелейший выбор пути – куда двинуться дальше.