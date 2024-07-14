Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Султан Тазабаев стал главным тренером «Алании»

вчера, 20:48

Султан Тазабаев назначен на пост главного тренера «Алании».

Ранее специалист работал в ульяновской «Волге».

«Красно-желтые» в понедельник сыграют с «Уфой» в 1-м туре Первой лиги.

Султан Тазабаев стал главным тренером «Алании»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноВан Нистелрой стал помощником тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
11 июля
ОфициальноБывший тренер Исландии возглавил сборную Ирландии
10 июля Фото
ОфициальноЭкс-футболист «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» возглавил сборную Уэльса
09 июля
Официально«Интер» объявил о переходе бывшего игрока «Наполи» Зелиньского
06 июля
Официально«Бернли» объявил о назначении Паркера главным тренером клуба
05 июля
Официально«Кальяри» объявил о назначении нового главного тренера
05 июля
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:25, ред.
А кричали мы уже одной ногой в РПЛ, но годы летят и где?
Кстати как там стадион, уже полон?

Вы только вдумайтесь, за день до турнира назначают главного тренера!!!
О какой серьёзности футбола в Алании можно говорить?!!!
Тут надо просто радоваться, что команда играет в первой лиги, что просто команда существует.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:16
Вообщем у команды нет никаких задач, кроме того чтобы остаться в ФНЛ.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:56, ред.
Ну надо раньше назначать было. Завтра первый матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 