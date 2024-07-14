Султан Тазабаев стал главным тренером «Алании»

Султан Тазабаев назначен на пост главного тренера «Алании».
Ранее специалист работал в ульяновской «Волге».
«Красно-желтые» в понедельник сыграют с «Уфой» в 1-м туре Первой лиги.
Султан Тазабаев назначен на пост главного тренера «Алании».
Ранее специалист работал в ульяновской «Волге».
«Красно-желтые» в понедельник сыграют с «Уфой» в 1-м туре Первой лиги.
Кстати как там стадион, уже полон?
Вы только вдумайтесь, за день до турнира назначают главного тренера!!!
О какой серьёзности футбола в Алании можно говорить?!!!
Тут надо просто радоваться, что команда играет в первой лиги, что просто команда существует.
Кстати как там стадион, уже полон?
Вы только вдумайтесь, за день до турнира назначают главного тренера!!!
О какой серьёзности футбола в Алании можно говорить?!!!
Тут надо просто радоваться, что команда играет в первой лиги, что просто команда существует.