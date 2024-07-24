Месси — лидер по пасам вразрез в топ-5 лигах за последние 2 сезона

Нападающий Лионель Месси лидирует по количеству точных пасов вразрез среди игроков топ-5 лиг за последние два сезона. На счету аргентинца 37 таких передач за ПСЖ в сезоне 22/23. Напомним, что футболист не выступает в клубе из топ-5 лиг с июня 2023 года.
Второе место занимает полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш с 35 пасами. На 3-м месте Мартин Эдегор из «Арсенала» — 32 передачи.
Тем, кто вечно "недоволен" игрой Месси, а таковых, как я знаю, на ветке достаточно, посоветую оборотиться на прошедший ЧМ и вспомнить, какие ювелирные пасы вразрез отдавал аргентинец своим партнёрам по команде. На ЧМ ( ! ), а не в США, на что так любят намекать его антагонисты. Вспомнили ?
Тем, кто вечно "недоволен" игрой Месси, а таковых, как я знаю, на ветке достаточно, посоветую оборотиться на прошедший ЧМ и вспомнить, какие ювелирные пасы вразрез отдавал аргентинец своим партнёрам по команде. На ЧМ ( ! ), а не в США, на что так любят намекать его антагонисты. Вспомнили ?
Теперь оказывается Лига1 и ПСЖ не показатель) А где слова "Мбаппе и ко без Месси и Неймара возьмет ЛЧ!!!"??? А че там никто больше не сделал 37 обостряющих передач??
Эти же типы еще возносят показатели из 66-лиги мира.
Теперь оказывается Лига1 и ПСЖ не показатель) А где слова "Мбаппе и ко без Месси и Неймара возьмет ЛЧ!!!"??? А че там никто больше не сделал 37 обостряющих передач??
Эти же типы еще возносят показатели из 66-лиги мира.