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Месси — лидер по пасам вразрез в топ-5 лигах за последние 2 сезона

вчера, 09:16

Нападающий Лионель Месси лидирует по количеству точных пасов вразрез среди игроков топ-5 лиг за последние два сезона. На счету аргентинца 37 таких передач за ПСЖ в сезоне 22/23. Напомним, что футболист не выступает в клубе из топ-5 лиг с июня 2023 года.

Второе место занимает полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш с 35 пасами. На 3-м месте Мартин Эдегор из «Арсенала» — 32 передачи.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 19:23, ред.
В статье речь идёт о пасах вразрез, т.е. своему партнёру между игроками соперника. Пусть, как вы говорите, он совершал эти пасы на своей половине поля (хотя, насколько мне не изменяет память, делал он их в основном на половине поля соперника во время атакующих действий), но эти пасы - очень сложный технический приём, несмотря на их простоту: увидеть открывающегося партнёра и между двух игроков отдать ему ювелирный пас, зачастую обостряющий, пусть даже предголевой - не так просто, как кажется на первый взгляд. Причём ты, партнёр и эти двое не стоят на месте, а находятся в движении. Да ещё сам Месси находится под плотной опекой плюс его атакуют соперники... Разве этого мало, чтобы пасы вразрез не ввести в достоинство ?
альсато
альсато ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:26
Юрий!...В футболе есть только одно-ГОЛ!...и второе-имя человека, кто голевой пас сделал!....ВСЕ остальное и тактико-тактические действия (в том числе) игрока на поле-придумали те, кто выходил на поле, но так полезными действиями при взятии ворот, ни разу и не отметился!))))..ты хоть 1000чу раз (за игру) делай точные передачи на своей половине поля-это 3..ен никому не нужно!...болельщикам уж точно!)))
Karkaz
Karkaz ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:16, ред.
Сейчас бы смог. Уровень все таки поднял свой Головин, в Байере, в Жироне где нибудь. А когда только в европе появился, вряд ли ему было бы столько доверия в Германии или в Испании, как в Монако. Все таки в Монако президент россиянин, это тоже сказалось.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:45, ред.
Если мне не изменяет память, а игру Месси я хорошо представляю, он и в "Барселоне", и в "ПСЖ" был одним из лучших распасовщиков, в том числе и вразрез. Так что ничего удивительного в достижении Лионеля нет. Как бы злопыхатели не тужились в принижении его мастерства ведения игры.
Тем, кто вечно "недоволен" игрой Месси, а таковых, как я знаю, на ветке достаточно, посоветую оборотиться на прошедший ЧМ и вспомнить, какие ювелирные пасы вразрез отдавал аргентинец своим партнёрам по команде. На ЧМ ( ! ), а не в США, на что так любят намекать его антагонисты. Вспомнили ?
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:55
    альсато
    альсато
    вчера в 13:54
    че за хрень)))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Sкрудж (раскрыть)
    вчера в 12:59
    А смог бы в Испании в старте играть или Германии? вот я о чем.
    Sкрудж
    Sкрудж ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 12:17
    У Головина теперь 10 номер , капитанская повязка и железный выход в старте. Да и ранее в старте играл.
    Capral
    Capral
    вчера в 10:31
    Вразрез командным действиям и здравому смыслу...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 10:11
    В мощнейшей Лиге 1 и играя за скромный ПСЖ это сделать не так то и легко! Полируйте ЗМ для Месси 🔥
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    вчера в 10:02
    Месси даже в "гипсе", забыв про Европу - остаётся лучшим.. Очередной ужасный и кошмарный сезон для его нелюбителей.. Да и Авейру, как всегда, на "подмоге" у Величайшего.. 🤭.. Но одну радость для хейтеров Лео надо сказать.. Лео не будет в 30-ке претендентов на ЗМ от FF.. ☝️😀
    амурец
    амурец ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 10:00
    👍😂
    амурец
    амурец
    вчера в 10:00
    Придумывают уже какие то непонятные рекорды неочемышу
    Futurista
    Futurista
    вчера в 09:53
    Вразрез?)...а внахлёст надо еще посчитать...
    EIIiada
    EIIiada
    вчера в 09:42
    Месси за один сезон сделал больше, чем другие за 2 сезона, но для хейтеров главное это голы. Если не забил столько, сколько Мбаппе или балласт, значит был бесполезным.
    esthk7a2xr92
    esthk7a2xr92
    вчера в 09:41
    Просто на лоскуты порезал дномяра всю убогую ковбойскую лигу
    Вещий
    Вещий
    вчера в 09:31
    Ну достижение так себе, но все же опять первый...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 09:20
    Не в топ 5 лиг, а бей беги лиге, где афр канцы носятся и ждут только паса под забег. Но Л1 это топ 5 с натяжкой, там даже Головин иногда в старт попадает
    Гость
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