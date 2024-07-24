Месси — лидер по пасам вразрез в топ-5 лигах за последние 2 сезона

1721801815

вчера, 09:16

Нападающий лидирует по количеству точных пасов вразрез среди игроков топ-5 лиг за последние два сезона. На счету аргентинца 37 таких передач за ПСЖ в сезоне 22/23. Напомним, что футболист не выступает в клубе из топ-5 лиг с июня 2023 года.

Второе место занимает полузащитник «Манчестер Юнайтед» с 35 пасами. На 3-м месте из «Арсенала» — 32 передачи.