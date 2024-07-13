«Зенит» выиграл 30-й трофей в истории клуба

«Зенит» выиграл Суперкубок России 2024.
Этот трофей стал тридцатым в истории клуба.
Всего в коллекции петербуржцев 11 Кубков чемпионов страны, 6 национальных Кубков, 10 Суперкубков страны, Кубок Премьер-Лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.
«Зенит» выиграл Суперкубок России 2024.
Этот трофей стал тридцатым в истории клуба.
Всего в коллекции петербуржцев 11 Кубков чемпионов страны, 6 национальных Кубков, 10 Суперкубков страны, Кубок Премьер-Лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.
ЦСКА - 35 трофеев
Зенит. -30 трофеев
Динамо - 18 трофеев
Локомотив 17 трофеев
ЦСКА - 35 трофеев
Зенит. -30 трофеев
Динамо - 18 трофеев
Локомотив 17 трофеев