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«Зенит» выиграл 30-й трофей в истории клуба

вчера, 23:18

«Зенит» выиграл Суперкубок России 2024.

Этот трофей стал тридцатым в истории клуба.

Всего в коллекции петербуржцев 11 Кубков чемпионов страны, 6 национальных Кубков, 10 Суперкубков страны, Кубок Премьер-Лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.

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Зенит
Источник: ФК «Зенит»
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:47
Поздравляю
viv
viv
сегодня в 00:01, ред.
Спартак - 38 трофеев
ЦСКА - 35 трофеев
Зенит. -30 трофеев
Динамо - 18 трофеев
Локомотив 17 трофеев
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:41
Слава великому - ГАЗПРОМУ !!!)
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:39
Уважаемый, VeniaminS! К сожалению борьба за первое место в группе завершилась уже к середине месяца, ну или вам придется стать таким же "ловцом" что бы поймать удачу и навязать борьбу таким игрокам....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:28
Приятно то обстоятельства, что Зенит пока находится на максимуме...
Гость
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