Станкович — 4-й тренер подряд, проигравший дебютный матч в «Спартаке»

«Спартак» проиграл «Оренбургу» в дебютном матче Деяна Станковича.
Таким образом, Станкович стал четвёртым подряд тренером «Спартака», который проиграл свой первый матч в клубе. Подобного не случалось никогда в истории «красно-белых».
Ранее Гильермо Абаскаль проиграл «Зениту», Паоло Ваноли проиграл ЦСКА, а Руй Витория проиграл «Рубину». Последним тренером, который выиграл дебютный матч в «Спартаке», был Олег Кононов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384564/stankovich-deyan-kononov-oleg 21.07.2024
- Да... Тут дело нечисто. Явно кто-то сглазил. Надо бы окропить святой водой все "нехорошие" места. Не только на стадионе, но и в некоторых кабинетах...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384564/stankovich-deyan-kononov-oleg 21.07.2024
- Да... Тут дело нечисто. Явно кто-то сглазил. Надо бы окропить святой водой все "нехорошие" места. Не только на стадионе, но и в некоторых кабинетах...