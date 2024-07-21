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Станкович — 4-й тренер подряд, проигравший дебютный матч в «Спартаке»

21 июля 2024, 19:51
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» проиграл «Оренбургу» в дебютном матче Деяна Станковича.

Таким образом, Станкович стал четвёртым подряд тренером «Спартака», который проиграл свой первый матч в клубе. Подобного не случалось никогда в истории «красно-белых».

Ранее Гильермо Абаскаль проиграл «Зениту», Паоло Ваноли проиграл ЦСКА, а Руй Витория проиграл «Рубину». Последним тренером, который выиграл дебютный матч в «Спартаке», был Олег Кононов.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 11:37
Не все традиции приятно вспоминать. Некоторые хотелось бы забыть. Но ...
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 07:29
Спартак за традиции!
Хиромант
Хиромант
21 июля в 21:47
Станкович — 4-й тренер подряд, проигравший дебютный матч в «Спартаке»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384564/stankovich-deyan-kononov-oleg 21.07.2024
- Да... Тут дело нечисто. Явно кто-то сглазил. Надо бы окропить святой водой все "нехорошие" места. Не только на стадионе, но и в некоторых кабинетах...
ermak6848
ermak6848
21 июля в 21:45
    y68e56bddbwv
    y68e56bddbwv
    21 июля в 21:00
    Не захотел подводить предшественников и нарушать традицию.
    gskzpajv8kg7
    gskzpajv8kg7
    21 июля в 20:57
    А чего вы хотели, не известно кто, делает не знает что.
    66sf3q8h54sz
    66sf3q8h54sz
    21 июля в 20:57
    Руководство СМ играет в рулетку! Стыдно, господа!
    Знатог
    Знатог
    21 июля в 20:47
    кто такой станкович? величайший тренер в мире? за какие заслуги его в Спартак?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    21 июля в 20:11
    Не сливали ли его сегодня игроки, уж совсем бесхребетные были
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    21 июля в 20:11
    А это уже многолетняя и устоявшаяся традиция Спартака?
    Шуnя771
    Шуnя771
    21 июля в 20:06
    Надо принять эту закономерность как знак свыше и поступить с Деяном как с предшественниками, только сразу...)
    ABir
    ABir
    21 июля в 20:02
    Холодный освежающий душ придает бодрости и помогает быстрее пробудиться от благостных сновидений.
    112910415
    112910415
    21 июля в 19:55
    а-а, это он традиции уважает !
    Гость
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