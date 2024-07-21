Станкович — 4-й тренер подряд, проигравший дебютный матч в «Спартаке»

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21 июля 2024, 19:51

«Спартак» проиграл «Оренбургу» в дебютном матче .

Таким образом, Станкович стал четвёртым подряд тренером «Спартака», который проиграл свой первый матч в клубе. Подобного не случалось никогда в истории «красно-белых».