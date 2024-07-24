ФИФА открыла дисциплинарное дело против женской сборной Канады

Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против олимпийской женской сборной Канады.
Главный тренер Беверли Пристман, а также её ассистент Жасмин Мандер и аналитик Джозеф Ломбарди могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.
Мандер и Ломбарди покинули расположение национальной команды в среду после двух инцидентов с дронами, которые, как сообщается, были замечены над тренировочной зоной сборной Новой Зеландии в понедельник и в прошлую пятницу.
Олимпийский комитет Канады принял решение отстранить Пристман от участия в матче открытия с новозеландской командой, который состоится в четверг.
Такой винегрет....
Даже жалко что эта информация теперь в башке...
Такой винегрет....
Даже жалко что эта информация теперь в башке...