ФИФА открыла дисциплинарное дело против женской сборной Канады

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вчера, 21:25

Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против олимпийской женской сборной Канады.

Главный тренер Беверли Пристман, а также её ассистент Жасмин Мандер и аналитик Джозеф Ломбарди могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

Мандер и Ломбарди покинули расположение национальной команды в среду после двух инцидентов с дронами, которые, как сообщается, были замечены над тренировочной зоной сборной Новой Зеландии в понедельник и в прошлую пятницу.

Олимпийский комитет Канады принял решение отстранить Пристман от участия в матче открытия с новозеландской командой, который состоится в четверг.