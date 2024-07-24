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ФИФА открыла дисциплинарное дело против женской сборной Канады

вчера, 21:25

Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против олимпийской женской сборной Канады.

Главный тренер Беверли Пристман, а также её ассистент Жасмин Мандер и аналитик Джозеф Ломбарди могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

Мандер и Ломбарди покинули расположение национальной команды в среду после двух инцидентов с дронами, которые, как сообщается, были замечены над тренировочной зоной сборной Новой Зеландии в понедельник и в прошлую пятницу.

Олимпийский комитет Канады принял решение отстранить Пристман от участия в матче открытия с новозеландской командой, который состоится в четверг.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:50
раздать всем командам антидроновые ружья !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 05:34
Потому, что тёти оказались дядями?)))
fxesndu8gwcb
fxesndu8gwcb
сегодня в 05:10
Ну совсем их не жалко.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:34
Пожурят и простят! Уверен
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 22:29
Принципиально не хожу на матчи из-за этого фан айди
lotsman
lotsman
вчера в 22:03
Подглядывали за тренировкой при помощи дронов?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:54
Канада...дроны...олимпиада...женщины...пондельник...
Такой винегрет....
Даже жалко что эта информация теперь в башке...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:27, ред.
фифа завела репрессивный батальон?))
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