Глупейший скандал в «Спартаке». Соболева отстранили, футболист всеми мыслями в «Зените»

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сегодня, 11:31

Действия Станковича и Амарала позорят великий клуб.

Португальский директор провалил переговоры с «Зенитом»

Поскольку форвард Александр Соболев до старта чемпионата не перешёл в команду Семака, в отличие от Глушенкова из «Локомотива» или Волкова из «Краснодара», то фиксируем провал спортивного директора «Спартака». Никто не скрывал, что Соболев хочет в «Зенит». Семак подчёркивал, что не все решения по футболистам принимает лично. Например, Марио Фернандеса привезли, чтобы уколоть ЦСКА , а не усилить «Зенит».

Соболева решили взять в команду, где на острие играет Кассьерра – лучший снайпер прошлого сезона в РПЛ с 21 голом, чтобы показать «Спартаку» его место в нынешней иерархии РПЛ . Но возникла проблема. Директором «Спартака» является бывший скаут «Бенфики». В Лиссабоне могут поймать школьника на улице и продать его в АПЛ за 50 млн евро. «Орлы» на каждых переговорах существенно завышают цены на популярных игроков.

Нападающего и вице-капитана «Спартака» Соболева смело можно назвать популярным. Понятно, что речь о скандальной славе. Но у Дзюбы было аналогично, что не помешало ему набрать голов, ассистов и титулов в составе «Зенита». Причем у Артёма тоже были ужасные отрезки в карьере, как у Соболева без голов. Фактурно они тоже похожи. Но Дзюба уехал в Санкт-Петербург свободным агентом, а здесь пока не договорились.

Представители «Зенита» издеваются. Они увидели, что умница Глушенков может хорошо заходить в штрафную площадь. Увидели, что Кассьерра пока не заинтересовал большие клубы, ведь не играл на Кубке Америки в США . Поэтому Аршавин и компания издеваются. Заберут Соболева – утрут нос новым боссам «Спартака». Любят такие «жесты власти». А если трансфер сорвется, то «Зенит» не пропадёт, а в «Спартаке» новый скандал.

Сербский тренер не сумел подготовиться к игре в Оренбурге

У «Спартака» есть суперсила – самовозгорание. Никто их не трогал. Станкович прятал большинство спаррингов от посторонних глаз, словно готовился к невероятному финалу, а не к поединкам против «Оренбурга», «Химок», «Крыльев Советов» и «Ахмата» в чемпионате. Но суть «Спартака» – потерять там, где другие находят. Начнём с того, что в клубе не развили Соболева до его максимального уровня, как и защитника Джикию, например.

После поражения 2:0 в гостях Соболев извинился перед Станковичем за свою игру против «Оренбурга». Сам нападающий понимает, что наиграл на антисборную тура. Дальше есть разные версии. Первая – никакого конфликта между тренером и футболистом нет. Но поскольку Соболев честно заявил, что его мысли заняты переходом в «Зенит», обсуждением личного контракта и будущим переездом, то серб решил убрать его из команды.

Соболев официально отстранен от тренировок со «Спартаком». И вторая версия – решение приняли на эмоциях, то есть Станкович поступил как вспыльчивый и неумный тренер. Сначала он сам поставил Соболева против плотной линии обороны «Оренбурга». Наставник прозевал ключевую идею оппонента Деограсии – проход центра поля через длинный пас, и получил серию опасных контратак. Но позиционную игру не спланировал.

Станкович полностью провалил матч против «Оренбурга». И если Деян начал с того, что обвинил в поражении футболистов – например, голкипера Максименко, который после серии сейвов подарил сопернику второй мяч, или форварда Соболева, то серб может оказаться наставником уровня Абаскаля. Фанатам «Спартака» смело пора переживать. Новое руководство без футбольного вкуса, они могли допустить ещё одну ошибку.

Причём заметьте, что «Спартак» не только запоздал с расставанием с Соболевым, который уже перевёл в голове евро в контракте с «Зенитом» в рубли. Они запоздали также с подписанием второго форварда. Мелёшин не настолько крутой молодой футболист, чтобы с ним бразильский ветеран Жозе всех разорвал в РПЛ и вывел «Спартак» на первое место. Соболеву надо было искать двойную приличную замену. Но Станкович уже опоздал.

Грамотный клуб не продал бы Соболева в состав «Зенита»

«Зенит» для фанатов «Спартака» это вражеский клуб. Именно вражеский, а не просто недружественная команда. В «Динамо» Бувач знает, что Тюкавина нельзя отдавать в Санкт-Петербурге из принципа и уважения к болельщикам. Амаралу в «Спартаке» стоило срочно найти для Соболева альтернативный зарубежный вариант. В идеале даже с еврокубками, чтобы Александру стало интересно.

Конечно, в Европе не заплатят столько, как в «Зените». Но смешно рассказывать о финансовых потерях «Спартака». Братья Федуны давно говорили о колоссальных убытках московского клуба. Смешно рассказывать, что «красно-белым» нужно отдать Соболева именно «Зениту», а не команде из топ-5 дешевле. У них провалами обернулись все дорогие трансферы, кроме подписания Промеса.

Деньги за Соболева легко могут потратить неграмотно. Например, новичок Угальде пока не забивал в РПЛ . Тиль и Роша принесли одни убытки на поле и за его пределами. «Спартаку» не страшно потерять деньги, если при этом можно не потерять лицо. Отстранение игрока это уже плохо. А отправка Соболева в «Зенит» за условные 8-10 млн евро, а не безумные тридцать – удар по репутации.

Именно за 30 млн евро из «Динамо» продали в «Зенит» Мигеля Данни. Тогда деньгами перекрыли зуд в районе чести. У «Спартака» такой фокус не пройдёт. Как видите, Станкович плохо начал. Чистое поражение от «Оренбурга». Отстранение Соболева от тренировок. А это один из неформальных и формальных лидеров команды, ведь конфликтовал также с Гильермо Абаскалем.

Отсутствие впечатляющих трансферов в опорную зону – минус для «Спартака». Нет чистой «десятки», а они были важны для чемпионских схем Станковича в бывших клубах. Загадочная судьба «девятки» – минус для клуба. Без Соболева побегает Жозе. Но надо уместить Угальде, ведь это второй самый дорогой новичок клуба в истории. Сезон ещё толком не начался, а «Спартак» в своей стихии.