Сотрудник женской сборной Канады задержан. Он запустил дрон на тренировке

Сотрудник женской сборной Канады запустил беспилотник у базы Новой Зеландии во время их тренировки перед матчем на Олимпиаде 2024. Очный матч команд состоится 25 июля.
Новая Зеландия обвинила его в слежке.
Об инциденте было доложено МОК. Сотрудник был задержан.
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осталось изобрести компактного и легкого источника питания.
лишь бы не пили кровь, как настоящие комары)))
осталось изобрести компактного и легкого источника питания.
лишь бы не пили кровь, как настоящие комары)))
Мну поначалу подумал, что запустил дрон в женскую раздевалку и душевую...)
Мельчает народ. даже дрон в нужном направлении не могут запустить...))
Мну поначалу подумал, что запустил дрон в женскую раздевалку и душевую...)
Мельчает народ. даже дрон в нужном направлении не могут запустить...))