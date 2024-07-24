Сотрудник женской сборной Канады задержан. Он запустил дрон на тренировке

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вчера, 12:52

Сотрудник женской сборной Канады запустил беспилотник у базы Новой Зеландии во время их тренировки перед матчем на Олимпиаде 2024. Очный матч команд состоится 25 июля.

Новая Зеландия обвинила его в слежке.