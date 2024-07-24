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Сотрудник женской сборной Канады задержан. Он запустил дрон на тренировке

вчера, 12:52

Сотрудник женской сборной Канады запустил беспилотник у базы Новой Зеландии во время их тренировки перед матчем на Олимпиаде 2024. Очный матч команд состоится 25 июля.

Новая Зеландия обвинила его в слежке.

Об инциденте было доложено МОК. Сотрудник был задержан.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 14:03

)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:23
Ну вот!Теперь пущай выкручивается
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ gt4cxg2fe7mj (раскрыть)
вчера в 13:09
да. надо быть начеку. уже созданы дроны с размером комара.
осталось изобрести компактного и легкого источника питания.
лишь бы не пили кровь, как настоящие комары)))
Аксинья
Аксинья ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:05
Это раньше подглядывали в щелочку или через бинокль, а теперь в ногу со временем))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:59
Нашли причину для скандальчика.
Мну поначалу подумал, что запустил дрон в женскую раздевалку и душевую...)
Мельчает народ. даже дрон в нужном направлении не могут запустить...))
gt4cxg2fe7mj
gt4cxg2fe7mj
вчера в 12:54
Вот так поворот Надо быть на чеку
Гость
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