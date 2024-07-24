Сборную Аргентины освистали на матче Олимпиады

Зрители во французском Сент-Этьене освистали сборную Аргентины во время исполнения гимна на матче с Марокко.
Игра между национальными командами стала первой на Олимпиаде-2024.
Напомним, что Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022.
|Аргентина (до 23)1 : 2Марокко (олимп.)
|Матч завершен
Зрители во французском Сент-Этьене освистали сборную Аргентины во время исполнения гимна на матче с Марокко.
Игра между национальными командами стала первой на Олимпиаде-2024.
Напомним, что Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022.