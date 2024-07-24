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Сборную Аргентины освистали на матче Олимпиады

вчера, 16:36
Аргентина (до 23)Логотип футбольный клуб Аргентина (до 23)1 : 2Логотип футбольный клуб Марокко (олимп.)Марокко (олимп.)Матч завершен

Зрители во французском Сент-Этьене освистали сборную Аргентины во время исполнения гимна на матче с Марокко.

Игра между национальными командами стала первой на Олимпиаде-2024.

Напомним, что Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022.

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амурец
амурец
сегодня в 01:42
Ну это не правильно, это сборная то причем, на ЧМ судьи и ФИФА тащили другую сборную
shlomo
shlomo
вчера в 16:44
Интересно а кто освистывал... или спецом свистунов набрали.....
Гость
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