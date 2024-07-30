Тикнизян — агенту: «Где моя Европа?»

Защитник «Локомотива» рассказал о предложениях из Европы:

У меня есть агент — Александр Клюев, с которым у меня хорошие отношения. Я ему говорю: «Сань, ты хороший человек, но быть хорошим человеком это не профессия, где моя Европа?». На что Клюев мне ответил: «Ты себя видел? Какая Европа?» Он во многом прав.