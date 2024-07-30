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Тикнизян — агенту: «Где моя Европа?»

вчера, 09:59

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о предложениях из Европы:

У меня есть агент — Александр Клюев, с которым у меня хорошие отношения. Я ему говорю: «Сань, ты хороший человек, но быть хорошим человеком это не профессия, где моя Европа?». На что Клюев мне ответил: «Ты себя видел? Какая Европа?» Он во многом прав.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:28
Наиру нужно быть осторожным с желаниями, иначе в сентябре окажется в Белоруссии и агент сдержит слово о Европе)
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 14:45
    w3g5yv6jvrnd
    w3g5yv6jvrnd
    вчера в 14:02
    Так и будет до пенсии ждать Европу.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 13:21
    Это супруга хочет... Старая привычка...
    4RT
    4RT
    вчера в 12:57
    За Араратом шашлыки жарит
    STVA 1
    STVA 1 ответ ProKop92 (раскрыть)
    вчера в 12:51
    Ну да.. К Саньку в помощь))
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 12:31
    Зачем нам загнившая Европа?
    adekvat
    adekvat
    вчера в 12:13
    Опа опа Америка, Европа, Азия не хочет Текнизяна, что за безобразия.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:11
    Тикнизян спрашивает у агнета почему Захарян уже в Европе
    lotsman
    lotsman
    вчера в 11:58
    И этот туда же.) В Европе сейчас хватает классных игроков. Конечно, если Кипр тоже Европа, то тогда да.)
    ProKop92
    ProKop92 ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 11:50
    Или Кипр))
    v2vw6ut5hzjg
    v2vw6ut5hzjg
    вчера в 11:25
    Агент правильно сказал, какая ему Европа, кому он там нужен
    zb2qy67fp9ru
    zb2qy67fp9ru
    вчера в 11:10
    Агент в поиске, его устраивает зарплата.
    zqb8qua3n3fc
    zqb8qua3n3fc
    вчера в 11:06
    Тикнизян скоро и для РПЛ непригоден будет.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 11:00, ред.
    Они знают, Олег. Нашим Европа нахрен не нужна. Там играть надо, а здесь только числиться.

    Ну а армяну стоит отдать должное: не стал гнать дурку, а сказал как есть..., и по сути сказал не про себя, а про всех наших.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 10:36
    Надоть нашим бегункам уяснить - если у них зарплата больше чем у большинства игроков в Европе, это ещё не значит, что они лучше играют!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:20
    Хорошо агент ответил))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:01
    Гнать в шею таких агентов надо...
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 10:00
    Не ну мальта тоже европа))
    Гость
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