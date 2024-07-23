Новый облик, новый номер, новый статус. Головин идёт на повышение

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сегодня, 11:24

Александр может стать новым капитаном «Монако».

До старта чемпионата Франции остаётся три недели, и клубы продолжают подготовку. «Монако» не исключение. По традиции монегаски провели контрольный матч с бельгийским «Сёркль Брюгге». Обе команды входят в один холдинг — принадлежат российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву.

Капитан, капитан, улыбнитесь

И это в общем-то рутинное событие на этот раз вызвало большой интерес со стороны болельщиков. Дело в том, что этим летом «Монако» лишился своего капитана и лидера Виссама Бен-Йеддера. Контракт нападающего истёк, и Виссам ушёл. Пока в никуда. А с его уходом освободился десятый номер, да капитанская повязка стала ничьей.

Первым капитаном был Бен-Йеддер, его заместителем — Юссуф Фофана, который тоже навострил путь в сторону Англии. Третьим в этом списке в прошлом сезоне был Александр Головин. Который однажды заканчивал с капитанской повязкой матч с «Лорьяном». Заменённый Бен-Йеддер передал её как эстафетную палочку. Но это была разовая акция.

В игре с «Сёркль Брюгге» некоторые болельщики не сразу узнали российского футболиста. Во-первых, Александр сменил внешний облик — стал платиновым блондином. Во-вторых, он, ещё со времён ЦСКА игравший под 17-м номером, примерил футболку с номером десять. И третье, самое, главное. На левой руке полузащитника красовалась капитанская повязка.

Встреча завершилась вничью 1:1, но результат — не главное. Все болельщики обратили внимание, кому досталась повязка. И надо сказать, это решение тренера Ади Хюттера встретило поддержку. Действительно, кому, как не Головину, доверить эту не только почётную, но и ответственную должность. Александр уже седьмой год в команде, сыграл больше двух сотен матчей. Болельщики много раз называли российского футболиста лучшим игроком месяца. И не только болельщики. Популярное издание L'Équipe признавало Александра и лауреатом месяца, и включало в разные символические сборные. Особенно удался Головину прошлый сезон.

Всему «Монако» голова

Во время чемпионата мира 2018 года Головиным интересовался «Ювентус». Но Александр оказался в «Монако». Тогда казалось, что отъезд в средиземноморское княжество — всего лишь возможность раскрутиться в Европе, промежуточный этап. Однако российский футболист отыграл за «красно-белых» шесть лет. И, похоже, никуда не собирается. Выборы капитана пройдут в августе, и наибольшие шансы получить повязку у десятого номера.

Кстати, зачем Александру понадобилось менять свой любимый семнадцатый номер. Конечно, десятка престижнее. Но с другой стороны, к 17-му как-то все привыкли. И у нас, и во Франции, и в крохотном Монако. Агент футболиста Александр Клюев прокомментировал ситуацию следующим образом:

Взять десятку — это решение Саши, я его поддержал. Ребята, главный тренер и руководство команды тоже поддержали его. Сезон будет интересный, «Монако» выступит в групповом этапе Лиги чемпионов, Саша очень сильно стремился к этому.

Контракт Головина с «Монако» в силе до июня 2026 года. И наверняка монегаски захотят продлить сотрудничество. Захочет ли сам Александр, которому в 2026 исполнится тридцать? Пятьдесят на пятьдесят. С одной стороны, зачем куда-то дёргаться оттуда, где тебя любят и ценят. Производство в капитаны только укрепит эту привязанность. Но при этом Головину, наверное, захочется сменить обстановку и поиграть в более престижном, чем Лига 1, турнире. Кроме того, Александр не раз говорил, что рано или поздно вернётся в Россию. А времени остаётся не так много.

Александр Головин — не первый российский капитан в зарубежных клубах. Например, Александр Мостовой неоднократно выводил «Сельту» на матчи с капитанской повязкой. Виктор Онопко стал первым капитаном-иностранцем в истории «Овьедо». Вратарь Антон Митрюшкин носил повязку в «Сьоне», а Александр Жиров — в «Зандхаузене». Замещали своих капитанов Андрей Аршавин в «Арсенале», Игорь Колыванов в «Фодже» и Игорь Шалимов в «Интере». Может, это и мелочи, но всё равно приятно.

Кто вместо Бен-Йеддера

Раз уж мы вспомнили Головина, то давайте немного поговорим об его команде. Которая, между прочим, вице-чемпион Франции и которой предстоит сыграть в главном клубном турнире Европы. Пока «Монако» довольно скромно ведёт себя на трансферном рынке. Вернулся из аренды в «Твенте» нападающий Майрон Боаду. Голландец когда-то считался восходящей звездой, но как-то скис после перехода из «Алкмара» в «Монако». Может, командировка на родину поможет Майрону раскрыться в чемпионате Франции? Тем более что лучший бомбардир Виссам Бен-Йеддер ушёл. Швейцарец Бриль Эмболо неплохо проявил себя на чемпионате Европы, но будет ли он стабилен. Возможно, заменить Виссама сможет Фоларин Балогун, неплохо смотревшийся в прошлом сезоне.

Главная удача — удалось выкупить у «Вест Хэма» Тило Керера. Второй круг немецкий защитник провёл в аренде у монегасков и видимо понравился Ади Хюттеру. Который изъявил желание продолжить сотрудничество. Керер был приобретен за 11 миллионов евро.

Сорвался переход одного из лучших бомбардиров чемпионата Европы Жоржа Микаутадзе из «Меца». Нападающий сборной Грузии был уже одной ногой в «Монако», но в итоге оказался в «Лионе». Поэтому поиски ударного форварда продолжатся, несмотря на наличие Балогуна, Боаду и Эмболо.

Есть ещё три новобранца — защитник Кристиан Матсима («Клермон»), полузащитник Элиот Матсима («Антверпен») и Феликс Лемарешаль (из аренды в «Сёркль Брюгге»). Возможно, хорошие игроки. Но потерю Бен-Йеддера и вероятный уход Фофана компенсировать сложно. Поэтому, на нового капитана, а им с большой долей вероятности станет Александр Головин, в предстоящем сезоне ляжет двойная нагрузка.