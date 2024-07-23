Отец Кузяева: «Далер настроен выступать за „Гавр“»

, отец полузащитника «Гавра» , высказался о будущем своего сына.

Все нормально, его очень тепло встретили футболисты, руководство «Гавра». Болельщики приходили на футбол, автограф-сессия была, все в порядке.

Сейчас новый главный тренер (Дидье Дигар — прим. ред.), но он грамотный, ведет работу через мяч, все хорошо.

Пока «Гавр» не начинал переговоры о новом контракте, у нас еще год соглашения. Но мы не думаем об этом, спортивный директор «Гавра» сказал, что работой Далера в прошлом сезоне довольны, поэтому в нынешнем положении клубу невыгодно, чтобы он ушел.

Далер настроен выступать за «Гавр».