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Россияне из «Урарту» получили визы для участия в матче с чешским клубом

вчера, 18:28
БаникЛоготип футбольный клуб Баник (Острава)-:-Логотип футбольный клуб Урарту (Ереван)Урарту20:00 Не начался

Пресс-атташе «Урарту» Лусине Арутюнян сообщила, что российские игроки и тренеры клуба получили визы для участия в выездном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с чешской командой «Баник Острава».

Ранее российские футболисты клуба из Армении не получили визы на гостевой матч против эстонского «Калева» в 1-м отборочном раунде турнира, который проходил 11 июля.

Российские игроки, как и тренеры команды с российским гражданством, получили визы и будут вместе с командой, за исключением тех, у кого на данный момент травмы.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:38
Быть пене!)
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:32
Конечно опять политика, но по идеи вопрос об участии игроков вообще не должен подниматься...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:30
Вот и чудно!)
Гость
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