Россияне из «Урарту» получили визы для участия в матче с чешским клубом

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вчера, 18:28

Пресс-атташе «Урарту» Лусине Арутюнян сообщила, что российские игроки и тренеры клуба получили визы для участия в выездном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с чешской командой «Баник Острава».

Ранее российские футболисты клуба из Армении не получили визы на гостевой матч против эстонского «Калева» в 1-м отборочном раунде турнира, который проходил 11 июля.