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Девушка Сафонова сообщила, что вратарю разбили бровь на тренировке

вчера, 20:42

Марина Кондратюк, девушка вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, рассказала о том, откуда у игрока появилось рассечение на лице.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором голкипер приехал на тренировку французской команды и начал раздавать автографы. У футболиста были замечены синяк и швы на левом глазу. Также сообщалось, что у него была порвана футболка.

Для всех, кто любит читать новости: Матвею на тренировке разбили бровь. Он жив, здоров и прекрасно себя чувствует. Футболку не порвали, она изначально была с разрезами.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:28
Обычная тренировка в псж у Сафонова:
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:31
Какой француз ходит с цельной рожей, если он симпатичный ?! Матвей не первый и не последний, - тут всё стандартно... и странно, если бы было иначе.
Futurista
Futurista
вчера в 22:11
"Футболку не порвали, она изначально была с разрезами"...и глаз от рождения подбит)...
lotsman
lotsman
вчера в 21:58
Темнит что то девушка. Не иначе застукала Матвея с француженкой. И футболка в хлам, и синяк, и бровь рассекла, не иначе как сковородкой. Привыкать надо, во Франции в порядке вещей иметь жену и любовницу. Иначе не поймут.)
drug01
drug01
вчера в 21:05
Это всё пустяки, главное игра
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:59
Походу бывшая пробралась на треню
c3gkq8c4ze98
c3gkq8c4ze98
вчера в 20:46
Или переусердствовал на тренировке,или встретили радушно
Гость
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