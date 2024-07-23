Девушка Сафонова сообщила, что вратарю разбили бровь на тренировке

Марина Кондратюк, девушка вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, рассказала о том, откуда у игрока появилось рассечение на лице.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором голкипер приехал на тренировку французской команды и начал раздавать автографы. У футболиста были замечены синяк и швы на левом глазу. Также сообщалось, что у него была порвана футболка.
Для всех, кто любит читать новости: Матвею на тренировке разбили бровь. Он жив, здоров и прекрасно себя чувствует. Футболку не порвали, она изначально была с разрезами.