«Краснодар» предлагает около 11 млн евро за форварда «Витории»

Нападающий «Витории» Гимараеш Жоао Педро Силва может продолжить карьеру в РПЛ.
По информации источника, за последние несколько часов клуб получил конкретные предложения по игроку от «Ноттингем Форест», «Краснодара» и «Панатинаикоса». Самую большую сумму предлагает российская команда — около 11 млн евро (остальные — в районе 7 млн, но за счёт бонусов цифры могут увеличиться).
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Хотя бы спросили раньше болел за Краснодар?)
Если - "С детства!"
Берем!)
Хотя бы спросили раньше болел за Краснодар?)
Если - "С детства!"
Берем!)