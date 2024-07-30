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«Краснодар» предлагает около 11 млн евро за форварда «Витории»

вчера, 21:10

Нападающий «Витории» Гимараеш Жоао Педро Силва может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации источника, за последние несколько часов клуб получил конкретные предложения по игроку от «Ноттингем Форест», «Краснодара» и «Панатинаикоса». Самую большую сумму предлагает российская команда — около 11 млн евро (остальные — в районе 7 млн, но за счёт бонусов цифры могут увеличиться).

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 22:23
Че т Галицкого понесло,по моему.как бы боком не вышло
Capral
Capral
вчера в 21:49
Тюкавин дороже стоит, он забил 15.
🤭🤭🤭
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:42
Ростову 11 евролямов на 5-6 трансферных окон хватит. Но до Краснодара нам по финансам очень далеко
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:38
33 - 11....?))
Хотя бы спросили раньше болел за Краснодар?)
Если - "С детства!"
Берем!)
tpnw2x55wd5b
tpnw2x55wd5b
вчера в 21:31
Краснодар решил использовать весь бюджет!!!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:13
В 33 матчах забил 11 голов. Для РПЛ вполне нормальный результат. Любопытно будет посмотреть, если Кордоба все-таки перейдет в Бетис
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