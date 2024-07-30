«Краснодар» предлагает около 11 млн евро за форварда «Витории»

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вчера, 21:10

Нападающий «Витории» Гимараеш Жоао Педро Силва может продолжить карьеру в РПЛ .

По информации источника, за последние несколько часов клуб получил конкретные предложения по игроку от «Ноттингем Форест», «Краснодара» и «Панатинаикоса». Самую большую сумму предлагает российская команда — около 11 млн евро (остальные — в районе 7 млн, но за счёт бонусов цифры могут увеличиться).