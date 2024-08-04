Полузащитник «Валенсии» близок к переходу в «Атлетико»

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вчера, 16:43

«Атлетико» и «Валенсия» достигли устного соглашения о переходе полузащитника «летучих мышей» и молодёжной сборной Испании в стан «матрасников». Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. «Валенсия» получит процент от последующей продажи игрока (это стало решающим фактором при переговорах, так как «Вильярреал» получит 30% от возможного трансфера Герры в «Атлетико»). Стороны официально оформят переход в том случае, если клуб из Мадрида не сможет подписать полузащитника «Челси» Конора Галлахера.

Герра является воспитанником «Вильярреала». В системе «Валенсии» игрок находится с июля 2019 года. Его контракт с «летучими мышами» истекает в июне 2027 года. В прошедшем сезоне Герра провёл 40 матчей в Ла Лиге и Кубке Испании, забил 4 мяча и отметился ассистом. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего испанца в 20 миллионов евро.

Если Герра перейдёт в «Атлетико», то «Валенсия» может арендовать хавбека «Баварии» Брайана Сарагосу, на которого также претендует «Барселона».