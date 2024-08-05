Фюллькруг согласовал контракт с «Вест Хэмом»

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вчера, 10:13

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии согласовал контракт с «Вест Хэмом» до июня 2027 года с возможностью продления на сезон. Игрок прошёл медицинское обследование. В ближайшее время о сделке объявят официально. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 26 миллионов евро плюс 4 миллиона евро в виде бонусов.

Напомним, Фюллькруг выступал за «Боруссию» с августа 2023 года. В прошедшем сезоне нападающий сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего немца в 15 миллионов евро.