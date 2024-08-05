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Фюллькруг согласовал контракт с «Вест Хэмом»

вчера, 10:13

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Никлас Фюллькруг согласовал контракт с «Вест Хэмом» до июня 2027 года с возможностью продления на сезон. Игрок прошёл медицинское обследование. В ближайшее время о сделке объявят официально. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 26 миллионов евро плюс 4 миллиона евро в виде бонусов.

Напомним, Фюллькруг выступал за «Боруссию» с августа 2023 года. В прошедшем сезоне нападающий сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего немца в 15 миллионов евро.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 10:43
Далеко им до таких легенд мирового уровня)))
А вообще у него в БД получалось, и мне кажется, что в АПЛ в какой бы клуб не перейдет провалится полностью... ну поживем увидим
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:42
Будет тандем аля "Черышев - Дзюба")
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 10:40
А там Уоткинс....
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:38
К тренеришке уж тогда идти
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:22
Думаю провалится он в АПЛ.
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