«Атлетико» объявил о трансфере форварда «Вильярреала» Серлота

Пресс-служба «Атлетико» объявила о трансфере нападающего «Вильярреала» Александра Серлота.
Контракт с форвардом подписан на 4 года. Сумма перехода составила 32 млн евро.
Пресс-служба «Атлетико» объявила о трансфере нападающего «Вильярреала» Александра Серлота.
Контракт с форвардом подписан на 4 года. Сумма перехода составила 32 млн евро.
Вторым усилением стал нападающий, который точно освоился в ЛаЛиге и провел очень сильный прошлый сезон, став вторым бомбардиром Лиги после Довбика...
Еще, если верить слухам, матрасники присматриваются к полузащитнику Челси, Галлахеру и нападающему МС , Альваресу! Если осуществят эти переходы, то снова будут одними из фаворитов сезона в Испании
Вторым усилением стал нападающий, который точно освоился в ЛаЛиге и провел очень сильный прошлый сезон, став вторым бомбардиром Лиги после Довбика...
Еще, если верить слухам, матрасники присматриваются к полузащитнику Челси, Галлахеру и нападающему МС , Альваресу! Если осуществят эти переходы, то снова будут одними из фаворитов сезона в Испании
но что творится в желтой подводной лодке?
полсостава продали, а некоторые ушли бесплатно.
Мохика в Мальорке.
Бреретон в Саутгемптоне.
вратарь Йоргенсен в Челси.
Сорлот в Атлетико.
Куэнка в Фулхэм.
одна из самых интересных команд ЛаЛиги сильно рискует.
как бы не потерять дерби с Валенсией.
но что творится в желтой подводной лодке?
полсостава продали, а некоторые ушли бесплатно.
Мохика в Мальорке.
Бреретон в Саутгемптоне.
вратарь Йоргенсен в Челси.
Сорлот в Атлетико.
Куэнка в Фулхэм.
одна из самых интересных команд ЛаЛиги сильно рискует.
как бы не потерять дерби с Валенсией.