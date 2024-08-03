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«Атлетико» объявил о трансфере форварда «Вильярреала» Серлота

вчера, 19:45

Пресс-служба «Атлетико» объявила о трансфере нападающего «Вильярреала» Александра Серлота.

Контракт с форвардом подписан на 4 года. Сумма перехода составила 32 млн евро.

«Атлетико» объявил о трансфере форварда «Вильярреала» Серлота

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:49
Атлетико - это понятно. Матрасники хотят вернуть в чемпионскую гонку.
но что творится в желтой подводной лодке?
полсостава продали, а некоторые ушли бесплатно.
Мохика в Мальорке.
Бреретон в Саутгемптоне.
вратарь Йоргенсен в Челси.
Сорлот в Атлетико.
Куэнка в Фулхэм.
одна из самых интересных команд ЛаЛиги сильно рискует.
как бы не потерять дерби с Валенсией.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:21
Еще один топ трансфер у матрасов
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:18
Матрасники укрепляют состав вполне приличными игроками. Оборону укрепили игроком сборной Испании Ле Норманом, который был шикарен в Сосьедаде да и в сборной на ЧЕ был топчиком!
Вторым усилением стал нападающий, который точно освоился в ЛаЛиге и провел очень сильный прошлый сезон, став вторым бомбардиром Лиги после Довбика...
Еще, если верить слухам, матрасники присматриваются к полузащитнику Челси, Галлахеру и нападающему МС , Альваресу! Если осуществят эти переходы, то снова будут одними из фаворитов сезона в Испании
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:09, ред.
Вот это бомбовый трансфер! Если сравнивать с Довбиком, небо и земля. Сёрлот уже два сезона разрывает Ла Лигу.

Сначала стал лучшим бомбардиром Сосьедада в сезоне 2022/23, а затем выстрелил в Вильярреале.

Топовое усиление. Желаю удачи в Мадриде!
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:52
У Атлетико есть хорошие деньги.
Но у этой команды нет стабильной игры.
Когда они будут искать себе нового тренера?
Скачущий на бровке, как обезьяна, мужик надоел.
К тому-же он слишком много получает денег
DEIVID_587
DEIVID_587
вчера в 20:33
В Лейпциге был ни о чём, да и в Сосьедаде не сказать , что блистал.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:29
В любом случае пригодится Атлетико!
Asper
Asper
вчера в 20:19
Ещё когда играл за Трабзонспор в группе с Краснодаром, я тогда подумал - явно недооценённый тип, что он делает в Турции?
И вот только в 28 лет он добрался до топ-клуба, это странно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:56
думаю, норвежец как раз подходящий игрок для Симеоне, чем Довбик.
Мората ушел. Серлот прибыл.
остался приемник Гризманна подписать- или Альварес или Галлахер.
удивительно положительное трансферное окно Атлетико.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:47
Хочу пожелать ему удачи в новом клубе...
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