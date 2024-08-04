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Бывший вингер «Арсенала» перешёл в «Вильярреал»

вчера, 18:52

«Вильярреал» объявил о подписании вингера Николя Пепе.

Футболист будет выступать за испанскую команду до 30 июня 2026 года.

Последним клубом бывшего игрока лондонского «Арсенала» был «Трабзонспор».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:34
худший трансфер Арсенала.
хотя после блестящей игры за Лилль были ожидания, что форвард покорит и АПЛ..как это сделал Анри.
сейчас Пепе говорит. что болельщики Арса нанесли ему травму)))
критикуя его нещадно.
но если честно, это болельщики получили травму от его игры.
все таки, получая 7 млн фунтов в год, профессиональный футболист должен уметь преодолевать критику.
но разве все меряют деньгами?!)))
теперь Николя в Вильярреале. в команде, которая только что продала своего лидера атаки - Сорлота.
шанс все начать с нуля.
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:06
Провальный трансфер Арсенала
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:34
Ну если принесет пользу Вильярреалу, то я буду рад за клуб, а так, ни в АПЛ, ни в Турции нормально себя не проявил
mq88zq8927ck
mq88zq8927ck
вчера в 19:12
Краснодар доигрался, с такой игрой прямой путь во вторую десятку.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:55
Он в Арсенале только числился
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