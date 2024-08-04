Бывший вингер «Арсенала» перешёл в «Вильярреал»

«Вильярреал» объявил о подписании вингера Николя Пепе.
Футболист будет выступать за испанскую команду до 30 июня 2026 года.
Последним клубом бывшего игрока лондонского «Арсенала» был «Трабзонспор».
«Вильярреал» объявил о подписании вингера Николя Пепе.
Футболист будет выступать за испанскую команду до 30 июня 2026 года.
Последним клубом бывшего игрока лондонского «Арсенала» был «Трабзонспор».
хотя после блестящей игры за Лилль были ожидания, что форвард покорит и АПЛ..как это сделал Анри.
сейчас Пепе говорит. что болельщики Арса нанесли ему травму)))
критикуя его нещадно.
но если честно, это болельщики получили травму от его игры.
все таки, получая 7 млн фунтов в год, профессиональный футболист должен уметь преодолевать критику.
но разве все меряют деньгами?!)))
теперь Николя в Вильярреале. в команде, которая только что продала своего лидера атаки - Сорлота.
шанс все начать с нуля.
хотя после блестящей игры за Лилль были ожидания, что форвард покорит и АПЛ..как это сделал Анри.
сейчас Пепе говорит. что болельщики Арса нанесли ему травму)))
критикуя его нещадно.
но если честно, это болельщики получили травму от его игры.
все таки, получая 7 млн фунтов в год, профессиональный футболист должен уметь преодолевать критику.
но разве все меряют деньгами?!)))
теперь Николя в Вильярреале. в команде, которая только что продала своего лидера атаки - Сорлота.
шанс все начать с нуля.