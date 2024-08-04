Самые жаркие трансферы лета. Мбаппе обошёлся «Реалу» дороже 100 млн евро, а МЮ пошёл на риск

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сегодня, 15:56

Оцените главные сделки грандов.

Лени Йоро, защитник, «Манчестер Юнайтед»

Оценка трансфера: 7 из 10.

Год назад было 10 трансферов дороже 70 млн евро и 3 перехода дороже 100 млн евро. А пока Йоро – самый дорогой новичок лета, за него отдали 62 миллиона. Юный центральный защитник хотел в «Реал». Но в «Лилле» поставили ультиматум. Или МЮ , или резервный состав. Англичане переплатили, «Реал» давал намного меньше. Зато тен Хаг обещал 18-летнему Йоро место в основе. Но уже начались проблемы. Йоро сломался, вылетел на несколько месяцев.

Амаду Онана, опорник, «Астон Вилла»

Оценка трансфера: 9 из 10.

Шикарная сделка, одна маленькая помарка – Онана пока не заигран на уровне Лиги чемпионов. Хотя на Евро-2024 в составе сборной Бельгии хавбек из «Эвертона» играл круто. Все думали, что его заберет гранд. Но у «Астон Виллы» тоже есть деньги. Унаи Эмери убедил Амаду выбрать клуб из Бирмингема, «ириски» получат 59 млн евро. Поскольку «Астон Вилла» получила 60 млн евро за Диаби и 51,5 млн евро за Дугласа, то без проблем подписали Онана.

Килиан Мбаппе, нападающий, «Реал»

Оценка трансфера: 10 из 10.

Для «Реала» это 10 из 10, ведь за 115 млн евро бонуса семье забрали самого мощного и ценного футболиста мира, если говорим о сумме характеристик. Для ПСЖ трансфер на 0 из 10, парижане потеряли одного из лидеров бесплатно. Стоило отдать Килиана год назад за безумные деньги, собранные Пересом. Парижане жестко ошиблись, а тренер Анчелотти с нетерпением ждёт Мбаппе на поле в футболке «Реала», ведь пока проигрывает в спаррингах.

Жоао Палинья, опорник, «Бавария»

Оценка трансфера: 9 из 10.

Восстановление справедливости. Если бы Палинье не было 29 лет, то сделку можно было оценить на 10 из 10. Португальский опорник перешел в «Баварию» ещё год назад, но в «Фулхэме» ошиблись при оформлении сделки, футболист уже после фотосессии в Мюнхене вынужден был отправляться обратно в Лондон. Компани дал добро на переход игрока, который удачно сыграл на Евро-2024. Проблема лишь в том, что Палинья не играл в Лиге чемпионов.

Риккардо Калафьори, защитник, «Арсенал»

Оценка трансфера: 8 из 10.

Фанатки «Арсенала» в восторге, но травмы и отсутствие опыта мешают оценить переход Риккардо из «Болоньи» в «Арсенал» выше «восьмерки». Хотя сделка логичная. «Канониры» получат четверку центральных защитников в обороне, но Риккардо умеет играть на левом фланге. Любит совершать проходы с мячом, а в обороне надежнее, чем Зинченко. Калафьори может усилить «Арсенал», если не помешают травмы и легко адаптируется к новой лиге.

Альваро Мората, форвард, «Милан»

Оценка трансфера: 9 из 10.

Мората в лучшем настроении с детского садика. Альваро выиграл чемпионат Европы. Хотя его недооценивали в «Атлетико», куда взяли норвежца Серлота, в Мадриде у Мораты были результативные атаки на чужие ворота. Капитан сборной Испании ушел в «Милан» за 13 млн евро. Альваро всего 31 год, может ещё долго выступать на приличном уровне. Директор «Милана» Ибрагимович провернул крутой трансфер. А не заиграет – попрощаются.

Майкл Олисе, вингер, «Бавария»

Оценка трансфера: 8 из 10.

Нелепо писать, что Олисе хотели подписать все клубы Европы, ведь Майкл даже не основной в сборной Франции, не попал на Евро-2024. Зато молодой атакующий игрок вышел в полуфинал Олимпиады, выступает за команду Тьерри Анри. В этом минус – позже начнет подготовку. Но если Сане покинет «Баварию» летом, то Олисе может стать основным у Компани. Учитывая возраст – 22 года, вложения в размере 53 млн евро могут окупиться на поле.

Джошуа Зиркзее, нападающий, МЮ

Оценка трансфера: 9 из 10.

Футболист, которому лишь 23 года, пришел в МЮ за 42,5 млн евро. Удачная сделка, ведь форварды на рынке обычно оцениваются выше. Зиркзее не был важным игроком для Нидерландов на Евро-2024, но в «Болонье» у Мотты разноплановый форвард оказался крайне важным для командного прессинга. У тен Хага сложнее раскрыться в центре или на фланге, но Джошуа пришел в команду, куда вернули ван Нистелроя. Голландец будет работать с нападающими.

Дуглас Луис, хавбек, «Ювентус»

Оценка трансфера: 9 из 10.

Как видите, главные ставки лета призваны закрыть проблемные позиции. «Ювентус» создает новый проект. Тренер Мотта не видит в нём Кьезу, зато видит бразильского центрального хавбека Дугласа Луиса. В Турине настолько сильно хотели забрать разнопланового игрока «Астон Виллы», что предложили контракт в женской команде его девушке из сборной Швейцарии. Теперь парочка в Италии, а «Ювентус» возвращается в ЛЧ .

Эндрик, нападающий, «Реал»

Оценка трансфера: 8 из 10.

Отличный трансфер для клуба, где Эндрик нужен в основе. И риск для игрока в «Реале». Большой фанат Роналду и Бобби Чарльтона давно выбрал Мадрид. Но Мбаппе и Винисиус не пустят 18-летнего Эндрика в центр атаки. Школьнику нужно время на адаптацию, а на него будут давить из-за желания бразильцев дождаться сильную «девятку». Крошка Эндрик хорош, но в европейском футболе не прощают промахов, а в «Реале» невероятная конкуренция.

Особенности трансферного лета 2024

- Клубы боятся много тратить. Даже у «Баварии» нет свободных средств, чтобы не выверять каждую сделку. Ошибки ПСЖ и «Челси» научили другие клубы. А самый главный пример безрассудных покупок без новых заработков – «Барселона». Никто не хочет заигрывать с банкротством всей компании.

- Не все гранды доверяют главным тренерам. «Арсенал» выполняет запросы Артеты, но Компани в «Баварии», Мареска в «Челси» и Слот в «Ливерпуле» сначала должны поработать с теми, кто есть. Трансферы клуба из Мюнхена привязаны к возможным потерям. Киммих может уйти сейчас, а Мусиала через год.

- У самых богатых клубов из АПЛ , кроме «Ливерпуля», в заявках слишком много футболистов. ПСЖ потерял былой лоск на трансферном рынке, изменили подход. Луис Энрике не требует подписать Салаха, Холанда и Кварацхелию этим летом, хотя от грузина не отказался бы. Стало меньше безумных сделок.

- Трансферы дороже 100 млн евро часто себя не оправдывали. Много провалов. Сами футболисты переосмысливают игру за клубы шейхов. Бедняга Жоау Невеш, которого заберет ПСЖ , может не получить в чемпионате Франции личный прогресс. Серии неудач заставили тщательнее планировать трансферы.

- В августе проведут дорогие сделки, а выше – актуальные промежуточные итоги. Многие герои Евро-2024, вроде голкипера Мамардашвили, пока не сменили клубы. Некоторые тренеры вынуждены тянуть до конца, надо сначала заработать на продажах, а потом подписывать именитых новичков.