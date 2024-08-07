Защитник «Краснодара» перейдёт в «Пари НН»

«Пари НН» подпишет защитника «Краснодара» Александра Эктова. Вероятнее всего, речь идёт об аренде.
Эктов выступает за «Краснодар» с июля 2023 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 28-летний правый защитник провёл три игры.
Всё равно это рано или поздно должно произойти.
Нынешний тренер самое слабое звено клуба.
С ним нечего даже думать о трофеях.
Всё равно это рано или поздно должно произойти.
Нынешний тренер самое слабое звено клуба.
С ним нечего даже думать о трофеях.