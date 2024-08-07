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Защитник «Краснодара» перейдёт в «Пари НН»

вчера, 11:15

«Пари НН» подпишет защитника «Краснодара» Александра Эктова. Вероятнее всего, речь идёт об аренде.

Эктов выступает за «Краснодар» с июля 2023 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 28-летний правый защитник провёл три игры.

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Все комментарии
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вчера в 12:15
Так скоро вся команда разбежится.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:22, ред.
Краснодар лучше бы от Мусаева избавился.
Всё равно это рано или поздно должно произойти.
Нынешний тренер самое слабое звено клуба.
С ним нечего даже думать о трофеях.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:20
Наконец-то начинаем скидывать балласт! Забирайте скорее, он в Оренбурге два года назад хорошо играл и у вас заиграет, для Пари НН это будет игрок основы однозначно. И игроку практика, и для НН защитник
Гость
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