Защитник «Краснодара» перейдёт в «Пари НН»

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вчера, 11:15

«Пари НН» подпишет защитника «Краснодара» . Вероятнее всего, речь идёт об аренде.

Эктов выступает за «Краснодар» с июля 2023 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 28-летний правый защитник провёл три игры.