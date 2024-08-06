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«Зенит» предложил зарплату в 10 млн евро полузащитнику «Марселя»

вчера, 11:01

Полузащитник «Марселя» Амин Арит мог перейти в «Зенит».

Чемпионы России предложили марокканцу контракт с зарплатой в размере 10 млн евро, однако игрок отказался.

Причина отказа заключается в том, что Арит не хочет играть в России.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:51
В консервную банку лезть желающих мало. Вернут нам участие в ЕК, может тогда попрут в Россию. А пока - не хочет).
suiw
suiw ответ dargo (раскрыть)
вчера в 22:46
А и зажигать не надо. Газпром ненавидит вся страна. Постоянное повышение тарифов. Ранее бесплатная проверка утечек газа в квартирах стоит 5 тыс. А потом на эти деньги покупают игруль
STVA 1
STVA 1 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:02
Тут ответа два напрашивается. Первый если это правда, то те которые предлагали такую зрЯплату. Или второй, кто эту утку запустил.
Хиромант
Хиромант ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:36
- Каких именно?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:36
кто такой бред публикует или может 10 млн марокканских дирхамов
2bf4ycxee4qe
2bf4ycxee4qe ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:38
А разве Газпром что-то делает, к чему эта истерика?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:52
Жаль, наш чемпионат начинает становится интересным, тот сезон уже показал потенциал и гонку за титул до конца
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:14
Ему виднее.
На Родине верблюд, а здесь Медведь с Машей, в шапке-ушанке с пятиконечной!
И к ним по воскресеньям приходят, на чай, Волк, Степашка и Лиса!))
drug01
drug01
вчера в 11:45
За такие деньги даже не хотят!!!
shlomo
shlomo
вчера в 11:43
Ну не хочет и не надо.... что тут теперь писать....
dargo
dargo
вчера в 11:38, ред.
Очередная утка и попытка взбудоражить недоброжелателей нашей команды и зажечь ненависть к нашей команде….. у Зенита есть Макс, Вендел и Клаудиньо если останется и никакой Арит и или кто то ещё нам не нужен в середине поля, тем боле с такой зарплатой…. как хотят наши недоброжелатели разжечь огонь ненависти против нашей команды – как бы не старались они у них ничего не получится
qda2zs6fbafm
qda2zs6fbafm ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:38
А если потраченные впустую деньги на содержание некоторых клубов из середины таблицы, пустить в дело, то можно и несколько новых городов построить и победить нищету.
a2a56u7zbtrw
a2a56u7zbtrw
вчера в 11:33
Интересно, кто жарит такие утки с душком?
24dytfwmyyhb
24dytfwmyyhb
вчера в 11:31
Слабо верится в эту сказку.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:22, ред.
Если это правда, то уже перебор...
На эти деньги (почти миллиард рублей) можно много.
Например, построить в провинции несколько детских садов.
Можно обновить общественный транспорт в небольшом городке.
А сколько спортивных сооружений эконом класса можно построить в регионах.
Это.называется пир во время чумы.
Зачем Газпром это делает?
allemz
allemz
вчера в 11:19
Просто гляньте стату Арита за 3 года. Реально звэрь!

Со времён игры в Шальке был виден потенциал парня, но он больше любил возиться с мячом, чем умозаключать. Техника отменная, а в голове ничего. Надо было соглашаться, деньги хорошие и порезвиться с защитниками РПЛ от души
XtraDigger
XtraDigger
вчера в 11:17
А чего не сотку сразу?
allemz
allemz ответ CHEНOV (раскрыть)
вчера в 11:14
С 2021 года там....
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 11:13
Что за тухлая утка. Нереальная зарплата. Плюс Арит лишь месяц, как перешел в Марсель.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:06
У Халка такой зарплаты не было.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:03
Игрок оказался умнее этих долбоящеров (((
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