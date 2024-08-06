«Зенит» предложил зарплату в 10 млн евро полузащитнику «Марселя»

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вчера, 11:01

Полузащитник «Марселя» мог перейти в «Зенит».

Чемпионы России предложили марокканцу контракт с зарплатой в размере 10 млн евро, однако игрок отказался.

Причина отказа заключается в том, что Арит не хочет играть в России.