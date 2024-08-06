«Зенит» предложил зарплату в 10 млн евро полузащитнику «Марселя»

Полузащитник «Марселя» Амин Арит мог перейти в «Зенит».
Чемпионы России предложили марокканцу контракт с зарплатой в размере 10 млн евро, однако игрок отказался.
Причина отказа заключается в том, что Арит не хочет играть в России.
Полузащитник «Марселя» Амин Арит мог перейти в «Зенит».
Чемпионы России предложили марокканцу контракт с зарплатой в размере 10 млн евро, однако игрок отказался.
Причина отказа заключается в том, что Арит не хочет играть в России.
Со времён игры в Шальке был виден потенциал парня, но он больше любил возиться с мячом, чем умозаключать. Техника отменная, а в голове ничего. Надо было соглашаться, деньги хорошие и порезвиться с защитниками РПЛ от души
Со времён игры в Шальке был виден потенциал парня, но он больше любил возиться с мячом, чем умозаключать. Техника отменная, а в голове ничего. Надо было соглашаться, деньги хорошие и порезвиться с защитниками РПЛ от души
На эти деньги (почти миллиард рублей) можно много.
Например, построить в провинции несколько детских садов.
Можно обновить общественный транспорт в небольшом городке.
А сколько спортивных сооружений эконом класса можно построить в регионах.
Это.называется пир во время чумы.
Зачем Газпром это делает?
На эти деньги (почти миллиард рублей) можно много.
Например, построить в провинции несколько детских садов.
Можно обновить общественный транспорт в небольшом городке.
А сколько спортивных сооружений эконом класса можно построить в регионах.
Это.называется пир во время чумы.
Зачем Газпром это делает?