Воспитанники «Баварии» и «Порту». «Спартак» ждёт мощное усиление обороны

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сегодня, 00:39

Нужен ли москвичам ещё один легионер?

В последнее время «Спартак» стал главным поставщиком новостей о возможных переходах. За два дня в прессе появлялась информация об интересе «красно-белых» сразу к нескольким игрокам обороны. Назывались и конкретные имена. Попробуем выяснить, что это за футболисты и нужны ли они московскому клубу.

Бывший спартаковец

Сразу после того, как «Спартак» приобрёл нападающего «Ференцвароша» Маркиньоса, ряд средств массовой информации сообщил, что одним футболистом чемпионата Венгрии дело может не ограничиться. Называлось ещё одно имя — 29-летний защитник Мьенти Абена. Уроженец Суринама, выпускник школы «Утрехта» здоровенный темнокожий атлет за метр девяносто. В Нидерландах Абена играл недолго и за не самый известный клуб «Де Графсхап». Большая часть карьеры вест-индца прошла в Восточной Европе. Сначала он играл за «Спартак» из словацкого города Трнава. Но спартаковцем Мьенти пробыл недолго. Довольно быстро он перебрался в братиславский «Слован». В 2023 году он получил приглашение в «Ференварош», который тренировал Станислав Черчесов.

Абена поиграл и при Станиславе Саламовиче, и при Деяне Станковиче. Нельзя сказать, что суринамец — незаменимый игрок чемпиона Венгрии. Но на поле выходил в более, чем половине матчей. Забил три мяча. Дебютировал в сборной Суринама.

Если честно, то непонятно, для чего «Спартаку» этот рослый, но не самый быстрый футболист. Абена объективно уступает нынешним защитникам «красно-белых». К тому же суринамцу в декабре исполнится 30. Может быть, хорошо знающий Мьенти Станкович и хотел бы продолжить сотрудничество, но есть большие сомнения, что спартаковцы приобретут этого легионера.

Выпускник академии «Порту»

В понедельник сразу несколько сайтов поделились новостью — «Спартак» интересуется защитником «Витории» Гимараеш Жорже Фернандешом. Агент 27-летнего португальца частично подтвердил эту информацию, заявив, что его клиент много кому нужен. В том числе и российскому клубу. Известный журналист-инсайдер Иван Карпов в свою очередь написал, что это не «Спартак» проявляет интерес к Фернандешу, а совсем наоборот. Это представитель футболиста ищет варианты трудоустройства. Ранее слухи связывали Жорже с ЦСКА . Контракт исполнителя с «Виторией» истекает через год.

Жорже Фернандеш довольно габаритный футболист. По одним данным, его рост составляет 191 сантиметр, согласно другим источником, он на два сантиметра выше. Воспитанник «Порту», играл за разные юниорские и молодёжные сборные Португалии, но так и не попал ни в основной состав «драконов», ни в первую сборную страны. выступал за скромную «Тонделу», побывал в аренде в турецкой «Касымпаше», а с 2020 года играет за «Виторию». Добротный, но не топовый защитник, стоимостью в 2-2,5 миллиона евро.

Нужен ли «Спартаку» португальский защитник? Вряд ли. При Леониде Федуне москвичи порой покупали легионеров такого плана на флажке. Какую-то пользу они принесли, но не более того. Поэтому пребывание таких игроков было относительно краткосрочным. Возможно, Жорже Фернандеш более качественный футболист, чем предыдущий герой. Если «красно-белые» хотят укрепить центр обороны, то лучше предложить новый контракт Георгию Джикии, нежели приглашать иностранца средней руки.

Деррик за 15 миллионов

И, наконец, третий кандидат. В отличие от двух предыдущих персон, он не центральный, а левый защитник. Первая информация об интересе «Спартака» к игроку «Галатасарая» Деррику Кену появилась недавно. Чемпион Турции отказался продавать 25-летнего футболиста, который в команде лишь полгода, даже за 10 миллионов евро. Сам Кен также не горел желанием жертвовать Лигой чемпионов ради переезда в Российскую Премьер-Лигу. Но прошло три недели, и москвичи улучшили своё предложение — готовы заплатить, опять же по данным турецкой прессы, уже 15 миллионов. Тут задумались и «Галатасарай», и его агенты.

Деррик Кен — немец. Точнее, гражданин Германии с африканскими корнями. Типа Антонио Рюдигера или Джонатана Та. Предки футболиста прибыли в Германию из Ганы. До 18 лет Деррик постигал футбольную науку в академии «Гамбурга», а затем его пригласили в мюнхенскую «Баварию». Где он, собственно, и стал профессиональным футболистом. Но в основу флагмана бундеслиги Деррик не пробился. Даже на лавочке не сиживал. Дальше второго состава Кен не прошёл. Играл в Нидерландах за «Виллем II». После двух сезонов в Голландии Кен вернулся в Германию, где играл в клубе Второй Бундеслиги «Ганновер-96». Там его приметил «Галатасарай» и купил за три с половиной миллиона евро. В первую сборную Германии Кен не вызывался. Не исключено, что мы его увидим в футболке сборной Ганы.

В «Галатасарае» Деррик сыграл не так много, но проявил себя неплохо. Недавний матч за Суперкубок с «Бешикташем» (0:5) вряд ли Кен может занести себе в актив. Равно, как и любой из футболистов «джим-бом». А вообще он весьма квалифицированный футболист. В «Баварии» плохому не научат. Но если бы Деррик был действительно звездой, то он бы играл за мюнхенский клуб и по сей день. Цена 10 миллионов выглядит явно завышенной, не говоря уже о пятнадцати миллионах. Тем более, что позиция левого защитника для «Спартака» не выглядит критичной. Очень хорошо начал сезон Олег Рябчук. Может быть, слухи о возможном приходе немецкого футболиста и стимулировали игрока сборной Молдавии? Есть ещё и Даниил Хлусевич, который слева смотрится лучше, чем справа. Поэтому приобретать левого защитника «Галатасарая» москвичам нет смысла. Тем более за такую цену. А в нынешнем «Спартаке» умеют считать деньги.