ЦСКА и «Спартаку» понадобился «сын Карпина». Но тренер посоветует футболисту выбрать Европу

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сегодня, 19:33

Молодой капитан «Ростова» в центре внимания.

Нет смысла оставаться в «Ростове»

Допустим, Карпин вспомнит всё богатство русского языка после разгрома от «Зенита». Допустим, у «Ростова» будет победная серия в августе. Команда весной завершит сезон на второй строчке, опередив все клубы из Москвы и «Краснодар». А дальше цитируем Карпина: «Ну и?» Данил Глебов, уроженец Томска, которому в ноябре исполнится 25 лет, хавбек сборной России, не выиграет ничего, если займет второе место в РПЛ .

После потери путевки в Лигу чемпионов «серебро» чаще означает проблемы в следующих сезонах. Также в первом абзаце делили шкуру неубитого медведя. «Ростов» явно не фаворит на вторую строчку после «Зенита». То есть Глебов может выложиться на 100 % в опорной зоне знакомой команды, где стал капитаном, а после этого получить награду в виде похлопывания по плечу от Карпина. В «Ростове» держит только тренер.

В клубе шутили, что Глебов – сын Карпина, поскольку Валерий Георгиевич давно выделил воспитанника академии «Локомотива». После Москвы был короткий период, когда Глебов дебютировал на взрослом уровне за «Анжи», а потом игрок попал в «Ростов». На одном месте Данил держится шестой год, хотя каждое межсезонье слышим о переговорах по Глебову с известными клубами. Раньше останавливали запросы «Ростова».

У Глебова контракт до 2028-го. В прошлом году специально подписал новое соглашение, чтобы не оставить нынешний клуб с пустыми карманами в случае ухода. «Ростову» всегда нужны деньги, у них нет могущественного спонсора. Как только появится симпатичное предложение о выкупе хавбека, которого рынок оценивает в солидные 8 млн евро – начнутся переговоры. Морально Глебов готов к уходу, удочки давно заброшены.

ЦСКА и «Спартаку» нужны опорники

«Армейцам» и «красно-белым» пригодится опорник. Николич любит, когда в опорной зоне есть толковый разрушитель. Баринов отмечал, что в «Локомотиве» Марко запомнился человечным. Входил в положение игроков, поддерживал после травмы. Но требовал комбинационный футбол. А ЦСКА в первых турах старался грамотно играть без мяча. Сложно справиться со Зделаром и Бистровичем, которые отличаются от Глебова по амплуа.

ЦСКА ставит на Облякова, но Иван не сможет быть одновременно в двух местах. Герою старта сезона не хватает грамотного разрушителя рядом. Глебов, который работает от штрафной площади до штрафной, ведь не боится мяча, подходит для дуэта в центре поля «армейцев». Вопрос лишь, есть ли у ЦСКА деньги на подобный трансфер? «Ростов» не отдаст капитана с многолетним контрактом за копейки, а у Бабаева сейчас нет былых бюджетов.

«Спартак» на финансирование жалуется реже. Станкович оценил свою команду в первых матчах, ему не всё понравилось. Ещё в момент подписания контракта все эксперты по сербскому футболу отмечали, что Деяну понадобится опорник и плеймейкер. Второго подписали, взяли Барко за 17 млн евро с бонусами. Осталось найти человека на позицию ниже, чтобы продвигал мяч вперед и разрушал успешнее, чем Умяров, Литвинов и Пруцев.

Глебов старается точно играть в пас в новом сезоне. Словно знает, что аналитики из штаба Станковича начали изучать его игру. Данил умеет бороться за мяч. Если тренер выберет высокий прессинг, как случалось у «Спартака», то дождется от полузащитника больше перехватов, чем в составе «Ростова». На юге другие возможности и стиль футбола. Интересно посмотреть на Глебова с более сильными напарниками в перспективной команде.

Чернов не исключает выбор в Европе

Защитник Евгений отметил, что сам не играл за рубежом. Ему сложно угадать, готов ли Глебов к отъезду ментально. Сможет ли адаптироваться на чужбине, где никогда не выступал? Но, как правильно отметил крайний защитник «Ростова», Данил – капитан приличного середняка. У него есть 12 поединков за сборную России, что по нынешним временам немало. Игру Глебова в прошлом сезоне и на старте нового чемпионата изучают зарубежные клубы.

Если для ЦСКА 8 млн евро это большие деньги, то для клубов из топ-5 речь о смешной сумме. Даже аутсайдер из чемпионата Франции легко осилит подобный трансфер при желании. Успех ветерана Кузяева в «Гавре» вместе с новым статусом Головина в «Монако» – Александр окончательно стал лидером команды, помог создать хорошую репутацию игрокам из РПЛ . Сафонов перешел в ПСЖ , а Глебов может усилить известный французский клуб.

В Италии с Испанией тоже знают о Даниле. Но всё зависит от желания самого футболиста и его близких. Если жена полузащитника Полина Глебова мечтает жить исключительно в Москве, а зарубежные варианты отпугивают из-за вопросов адаптации семьи с маленькими детьми в изоляции от родных и друзей, то ждите капитана «Ростова» в ЦСКА или «Спартаке». А если найдется зарубежный тренер, которому не хватает именно такого бойца – будет в топ-5.

Пожалуй, второй вариант намного интереснее для развития карьеры. Во-первых, «отец» Глебова советовал футболистам сборной России ехать в серьезные лиги с конкуренцией, Карпин одобряет такой вариант. Во-вторых, вспомните первые абзацы этого разговора. Данил Глебов ничего не выиграет от второго места с «Ростовом». Также ничего не выиграет, кроме разницы в зарплате, если будет вторым с ЦСКА или «Спартаком», и это всем понятно.

Только переход в «Зенит» гарантирует трофеи. Но Барриоса устраивают финансовые условия и форма его команды. А возраст игрока отпугивает интересных покупателей. У Семака есть основной опорный хавбек. Колумбиец идеально закрывает свою зону. Глебов ближе к «Спартаку». Будет забавно, если Данил привнесет игровой баланс. Тогда в Москве поймут, что разгадка была под носом, но не догадались сделать последний трансферный шаг намного раньше.