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«Спартак» ведёт переговоры по трансферу защитника «Галатасарая»

вчера, 08:30

Защитник «Галатасарая» Деррик Кен может продолжить карьеру в «Спартаке».

Московский клуб сделал первоначальное предложение по трансферу игрока в размере 8 млн евро, что не устроило турков.

«Спартак» готов увеличить своё предложение до 11 млн евро за счёт бонусов.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 18:02
Так ещё не известно, купят или нет
Первоначальная-то сумма Сарай не устроила, а насколько наши будут "поднимать" - кто ж его знает?
Но паря действительно неплох, но, если Сарай, конечно, ЗАГНЁТ...
То, тогда даже и не знаю... ((
Константин Белых
Константин Белых ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:38
Наконец то начали толковые трансферы игроков с физухой и ударом. Удар рост выносливость -вот что на фланге нам нужно.Для Спартака это топ.Не нужны нам нежные балерины типа Товареша. Вчера Маркиньос показал давление мощное-ставя корпус.И защитники такие же нужны а не Паши Масловы. Наконец то селекция заработала.
derrik2000
derrik2000
вчера в 13:28, ред.
Посмотрел в нарезках с его участием...
Что скажу.
Если всё именно ТАК, как его показывают в этих "рекламных роликах", то будет ОТЛИЧНОЕ приобретение.
Левый защитник, который любит ходить в атаку.
Удар - пушка, причём, пушка с нормальным наводчиком )) метров с 20-22-х.
В "паутинку" любит попадать. ))
Хорошо подаёт в штрафную как верхом, так и низом: главное, чтобы партнёры не зевали.
Отрабатывая по своим прямым обязанностям - в защите, любит атаковать соперника в момент приёма последним мяча, отобрав мяч, не тушуется, не стоит-раздумывает, куда бы с мячом "пойти-погулять", а или САМ быстро выдвигается на половину соперника, либо отдаёт хороший пас игроку, который уже бежит в атаку.

P.S. Было бы у меня 12 миллионов евро... )))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 10:59
Да нам болельщиком наверное должно быть по одному месту сколько он стоит...главное что бы ко двору пришелся и играл
Сп62
Сп62
вчера в 10:38
Что ж это за защитник, если за него даже 8 млн мало?
2762vtgb96et
2762vtgb96et
вчера в 10:36
Трансфер, у которого очень много вопросов.
lotsman
lotsman
вчера в 10:29
Из Галатасарая, за 11! Что то тут не так, Не стоит он таких денег. И вообще, лично я не верю новостям от Карпа.
tvum734v8t8m
tvum734v8t8m
вчера в 10:28
Купить вдвое дороже не понятно что.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:21
Спартаку нужны защитники.
Ценник в 11 млн неплохо даже для Европы.
Лишь бы не был таким привозным, как Джикия.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:14
Восточный базар... Нужен переговорщик...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:13
Старая пластинка:
на маркете 6 млн. предлагают 11....
"Это вам не мелочь по карманам тырить!"
Вещий
Вещий
вчера в 09:12
Официальная цена 6 и че туркелы выпендриваются....
adekvat
adekvat
вчера в 09:10
По любому укрепляться надо.
f7873gp9dec2
f7873gp9dec2
вчера в 09:03
Такое впечатление, что Спартак начинает хватать кого попало, лишь бы взять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ czp8vjm9twhx (раскрыть)
вчера в 09:00
Обычное дело для Спартака. Но за этого хоть денег побольше просят. А то вообще за лям-полтора брали...
jn8ray4ya559
jn8ray4ya559
вчера в 08:43
Своих нужно защитников искать, а еще лучше растить.
czp8vjm9twhx
czp8vjm9twhx
вчера в 08:40
Опять наберут непонятных зулусов, а потом не будут знать, что с ними делать.
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