«Спартак» ведёт переговоры по трансферу защитника «Галатасарая»

Защитник «Галатасарая» Деррик Кен может продолжить карьеру в «Спартаке».
Московский клуб сделал первоначальное предложение по трансферу игрока в размере 8 млн евро, что не устроило турков.
«Спартак» готов увеличить своё предложение до 11 млн евро за счёт бонусов.
Первоначальная-то сумма Сарай не устроила, а насколько наши будут "поднимать" - кто ж его знает?
Но паря действительно неплох, но, если Сарай, конечно, ЗАГНЁТ...
То, тогда даже и не знаю... ((
Первоначальная-то сумма Сарай не устроила, а насколько наши будут "поднимать" - кто ж его знает?
Но паря действительно неплох, но, если Сарай, конечно, ЗАГНЁТ...
То, тогда даже и не знаю... ((
Что скажу.
Если всё именно ТАК, как его показывают в этих "рекламных роликах", то будет ОТЛИЧНОЕ приобретение.
Левый защитник, который любит ходить в атаку.
Удар - пушка, причём, пушка с нормальным наводчиком )) метров с 20-22-х.
В "паутинку" любит попадать. ))
Хорошо подаёт в штрафную как верхом, так и низом: главное, чтобы партнёры не зевали.
Отрабатывая по своим прямым обязанностям - в защите, любит атаковать соперника в момент приёма последним мяча, отобрав мяч, не тушуется, не стоит-раздумывает, куда бы с мячом "пойти-погулять", а или САМ быстро выдвигается на половину соперника, либо отдаёт хороший пас игроку, который уже бежит в атаку.
P.S. Было бы у меня 12 миллионов евро... )))
Что скажу.
Если всё именно ТАК, как его показывают в этих "рекламных роликах", то будет ОТЛИЧНОЕ приобретение.
Левый защитник, который любит ходить в атаку.
Удар - пушка, причём, пушка с нормальным наводчиком )) метров с 20-22-х.
В "паутинку" любит попадать. ))
Хорошо подаёт в штрафную как верхом, так и низом: главное, чтобы партнёры не зевали.
Отрабатывая по своим прямым обязанностям - в защите, любит атаковать соперника в момент приёма последним мяча, отобрав мяч, не тушуется, не стоит-раздумывает, куда бы с мячом "пойти-погулять", а или САМ быстро выдвигается на половину соперника, либо отдаёт хороший пас игроку, который уже бежит в атаку.
P.S. Было бы у меня 12 миллионов евро... )))
Ценник в 11 млн неплохо даже для Европы.
Лишь бы не был таким привозным, как Джикия.
Ценник в 11 млн неплохо даже для Европы.
Лишь бы не был таким привозным, как Джикия.
на маркете 6 млн. предлагают 11....
"Это вам не мелочь по карманам тырить!"
на маркете 6 млн. предлагают 11....
"Это вам не мелочь по карманам тырить!"